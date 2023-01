Calcio Monza, recupero spedito per Sensi: forse a disposizione contro la Sampdoria

Procede spedito il recupero di Stefano Sensi dopo il terribile infortunio traumatico provocato a tre minuti dalla fine della sfida con l’Hellas Verona da un’entrata inutile di Ibrahim Sulemana sul netto punteggio di vantaggio per il Monza. Il centrocampista biancorosso aveva riportato la frattura malleolo-peroneale lo scorso 6 novembre ed era stato operato nei giorni successivi per ridurre l’impatto dell’infortunio.

Sensi verso il recupero: al lavoro in palestra e in campo

Il trattamento è stato efficace tanto che nel giro di una quarantina di giorni, l’ex giocatore di Inter e Sassuolo ha smesso le stampelle ed ha cominciato la riabilitazione. Attualmente sta lavorando sul pieno recupero dell’arto in palestra, seguito dallo staff medico del Monza, ma anche in campo, con un lavoro specifico individuale.

Sensi: l’obiettivo è averlo a disposizione per l’inizio di febbraio

L’obiettivo è riaverlo a disposizione per l’inizio del mese di febbraio. In tutto, a quel punto, potrebbe aver saltato otto partite ufficiali, sette di campionato (delle quali due già giocate nel 2022) e l’ottavo di Coppa Italia con la Juventus in programma per il 19 gennaio. Prima occasione, forse il 6 febbraio con la Samp a tre mesi esatti dall’infortunio.