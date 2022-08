Hockey pista, Tognacca sbarca al Sarzana a soli 16 anni

La giovane promessa dell’hockey a rotelle a livello nazionale, il seregnese Mirko Tognacca, è dal 18 agosto scorso alla corte del Gamma Innovation hockey Sarzana, voluto nelle fila dei rossoneri liguri dall’allenatore Paolo De Rinaldis. Il suo impegno a Sarzana sarà triplice. Verrà impiegato sia con la prima squadra in A1 che in A 2 e nell’under 19.

Tognacca, 16 anni, che a settembre frequenterà il quarto anno del liceo scientifico sportivo “Centro Studi” di Seregno, lo scorso anno era in forza al Matera in serie A2 sfiorando per un soffio la promozione in A1. È cresciuto nelle fila del Seregno dall’età di 6 anni, per poi approdare dopo due anni all’Hrc Monza. Nel 2016 andava in prestito a Lodi, dove veniva impiegato nelle categorie under 13,15 e 17, disputando le rispettive finali di Coppa Italia e campionato. A gennaio 2020 veniva richiamato a Monza per iniziare la preparazione alla serie A1, campionato in cui debuttatava nel settembre in prima squadra durante la stagione 2020-21, quindi il prestito di un anno a Matera e adesso una nuova esperienza di crescita a Sarzana.

La presenza del seregnese Tognacca in terra ligure è stata molto apprezzata dal presidente del sodalizio rossonero, Maurizio Corona: “Abbiamo preso uno dei migliori giocatori italiani di questa categoria e verrà impiegato in tre diversi campionati. È un giocatore di grande prospettiva che ha già vestito la maglia della nazionale ai campionati europei di Paredes in Portogallo. Su di lui avevo già messo gli occhi quando già molto piccolo frequentava il campus dell’hockey Sarzana a Luni Mare”. “