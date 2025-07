A volte si ritrovano. Per darsi la mano e collaborare fattivamente nel nome dell’hockey su pista. Un’unione di intenti che porterà l’Hockey Roller Club Monza TeamService Car a utilizzare per un paio di annate il PalaSomaschini, cioè la casa dell’Hockey Seregno 2012.

Hockey pista, serie A1: HRC Monza, il venerdì sera in campo alle 21; sabato sera alle 20.45 per il Seregno in A2

Il PalaRovagnati di Biassono, come da tempo annunciato, sarà infatti totalmente ristrutturato. Un’operazione che, inevitabilmente, ha innescato lo sfratto temporaneo dall’impianto del sodalizio monzese. Quest’ultimo giocherà così gli incontri casalinghi del campionato di serie A1 all’ex PalaPorada il venerdì con inizio alle 21.

L’Hockey Seregno, militante in A2, scenderà invece in pista il sabato sera alle 20.45. Una coabitazione che sarebbe stata problematica nel 1991 e nel 1992. Allora Essebi Roller Monza e Mobisilgla Seregno, club entrambi disciolti, si affrontarono in derby senza respiro per contendersi il titolo italiano. La prima finale fu vinta da Seregno, un anno più tardi Monza si prese la rivincita, chiudendo il conto in trasferta nel vecchio e tremendamente angusto PalaStadio. Ora Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar e Hockey Seregno 2012, eredi di quella tradizione hockeistica, si alleano per trovare una soluzione alla penuria di impianti.

Hockey pista, serie A1: HRC Monza, i lavori a Biassono

Il trasferimento della formazione biancorossazzurra al PalaSomaschini, comunque, potrebbe prolungarsi più del previsto. Il nuovo palazzetto di Biassono dovrebbe essere pronto nella primavera del 2027. Avrà una capienza di 450 posti, aumentabile a 650. L’impianto ora in via di dismissione poteva ospitare 850 spettatori, ma era molto dispendioso dal punto di vista energetico.

Hockey pista, serie A1: HRC Monza, stagione al via il 10 ottobre contro il Bassano

L’Hrcm inaugurerà il campionato 2025-2026 in casa affrontando venerdì 10 ottobre il Bassano al PalaSomaschini. «Non possiamo non aiutarci – spiega Roberta Raimondi, presidente dell’Hockey Seregno 2012 – per fare crescere questo sport. Due anni fa il PalaSomaschini fu inagibile dopo un nubifragio. In quel periodo l’Hrcm ci permise di usare le sue strutture».

Monza e Seregno coabiteranno per gli allenamenti nei prossimi mesi in una tensostruttura che verrà realizzata a Biassono, vicino alla scuola Verri. «In pratica – commenta Andrea Brambilla, presidente dell’Hrcm – siamo ospiti di una struttura già fortemente impegnata. Bisogna fare fronte comune per favorire la pratica di questo sport. Ma non ci troveremmo in questa situazione se Monza si fosse dotata per tempo di un palazzetto con una capienza per un migliaio di spettatori».