Biassono pensa a un nuovo palazzetto dello sport: tutti i guai del PalaRovagnati

Biassono pensa a un nuovo PalaRovagnati. Ad anticipare il progetto è stato il vicesindaco Donato Cesana nell’ultimo consiglio comunale prima delle vacanze. L’occasione: un’interrogazione di Biassono civica che chiedeva chiarimenti sui costi e le modalità. L’intenzione rimane quella di costruire un nuovo palazzetto e demolire quello vecchio. Il vicesindaco ha spiegato che il problema principale del PalaRovagnati è il confort termico.

Biassono pensa a un nuovo palazzetto dello sport: tutti i problemi

Una struttura che si eleva in altezza per circa 25 metri d’inverno ha dei volumi d’aria elevati da riscaldare. Se a ciò si aggiunge il sistema di caldaie vetusto, e l’assenza di un vespaio per l’isolamento termico dal suolo, il risultato è una bolletta assai salata. A questo problema si aggiungono i bagni pubblici e disabili da rifare. Così come le gradinate metalliche e gli spogliatoi non più a norma. E neppure le balaustre di contenimento sono regolamentari. Insomma: la struttura non più così accogliente: basti pensare alla pavimentazioni e all’illuminazione. «L’edificio che vogliamo realizzare sarà un impianto sportivo a basso consumo energia – afferma Cesana – Con la demolizione realizziamo un investimento per il futuro».

Biassono pensa a un nuovo palazzetto dello sport: «Ristrutturazione? Accanimento»

E se al posto di demolire si ristrutturasse? Al dubbio ha risposto sempre il vicesindaco: «Proseguire con la struttura di oggi sarebbe da considerarsi come accanimento terapeutico. Questo senza tener conto delle spese di gestione, utenza e mantenimento che ammontano a circa 130 mila euro annui. Le stime dei costi per la ristrutturazione portano ad una spesa, per rendere la struttura sufficientemente adeguata, di circa 3,4 milioni e un fermo di circa 13 mesi del palazzetto. Ci restituirebbe una struttura su cui, per natura costruttiva, sarebbe impossibile realizzare un parco fotovoltaico. Rimarrebbe quindi un impianto energeticamente dispendioso per via della tipologia di copertura e con un comfort termico non al passo coi nostri tempi. Sostituire la riqualificazione con la demolizione sancirebbe la fine del versare soldi pubblici in un buco nero».

Biassono pensa a un nuovo palazzetto dello sport: ipotesi spesa di 5 milioni, lo usano quattro società

Il PalaRovagnati è al momento utilizzato da quattro associazioni sportive: l’ Hockey roller club Monza, il Pattinaggio artistico Biassono, il Leo team e la Corona ferrea pattinaggio Biassono. Per quanto riguarda i costi di realizzazione è ancora presto avere un dato certo. Le spese dovrebbero aggirarsi attorno ai 5 milioni sostenuti in parte da contributi di bandi e fondi statali.

«Si è perso del tempo pur sapendo e non si è avuto coraggio di decidere per una soluzione definitiva e lungimirante cercando di dare allo sport ciò che si merita e alle casse comunali un sicuro risparmio – ha concluso Cesana – Questa è una scelta importante per il futuro di tutti i biassonesi».