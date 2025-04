Al PalaRovagnati era appena terminato un incontro di hockey su pista. Un ragazzino gli si avvicinò e gli fece questa domanda. «Ma è vero che lei è stato il più bravo arbitro al mondo?». “Umby” ci pensò su e poi disse: «Diciamo che sono stato tra i migliori arbitri a livello mondiale». Nelle parole di Umberto Aldovieri, morto in vista degli 84 anni (li avrebbe compiuti a luglio), non c’era la minima esagerazione. Perché era stato davvero uno dei migliori direttori di gara in ambito internazionale.

Hockey pista: addio a Umberto Aldovieri, 652 incontri in carriera fino al 1993

I numeri dicono che arbitrò in totale 652 incontri, 515 in serie A e 65 internazionali. Diresse anche finali di Coppa dei Campioni, di tornei internazionali, di campionati mondiali. Era un uomo di sport a tutto campo. Iniziò come dirigente accompagnatore del “vecchio” Hockey Monza, poi ne divenne vice segretario. Nel 1974 l’arbitro Giuseppe Console gli consiglia di intraprendere la carriera arbitrale e lo iscrive al relativo corso. Umberto passa l’esame e il 9 giugno 1974 debutta, arbitrando un partita del campionato di Promozione tra Monza e Novara Sant’Antonio. Chiude la carriera nel 1993: le sue ultime apparizioni in pista sono al MundialRoller, il campionato iridato organizzato da Piero Ferlinghetti a Sesto San Giovanni, e al prestigioso torneo di Vigo, in Spagna.

Hockey pista: addio a Umberto Aldovieri, contribuì alla rinascita della disciplina a Monza

Aveva poi contribuito anche alla rinascita di questo sport in città, fondando l’Hockey Monza Brianza. Aveva lavorato una vita per la Colmar, il noto marchio dell’abbigliamento sportivo. Era malato da tempo. Negli ultimi giorni era ricoverato all’Ospedale San Gerardo. A visitarlo erano anche il giornalista Camillo Chiarino e tre “ragazzi” di una volta del settore giovanile dell’Hockey Monza, Mario Calloni, Paolo Scuratti e Roberto Mazzoletti.

«Eravamo vicini di casa – spiega Calloni – ci conoscevamo da sempre». La cerimonia funebre verrà celebrata giovedì 10 aprile alle 11 nella chiesa di San Martino a Biassono.