GoInUp Affari&Sport, il circuito di cinque tappe vinto da Alessandro Riva e Martina Brambilla

Con le vittorie in tre tappe del circuito GoInUp di corse in montagna, Martina Brambilla, atleta di Ronco Briantino (è nata il 14 settembre 1993 e da quest’anno è al Team Pasturo) ha conquistato il primo posto nella classifica finale della appassionane manifestazione organizzata da Affari & Sport con il supporto di cinque società locali e con partner tecnici Rock Experience e 2410. Martina ha vinto tre tappe (Chiuro – Camposecco; Civate – S.Pietro al Monte; Versasio – Rifugio Stoppani) e con lei un’altra atleta brianzola ha conquistato la ribalta: è Chiara Fumagalli (I Bocia Verano Brianza) vincitrice della tappa Valmadrera – San Tomaso Vertical Race e che, con l’aggiunta di altri piazzamenti, si è inserita al terzo posto finale. Il podio femminile è completato da Francesca Rusconi (Team Pasturo) seconda, Irene Girola (Osa Valmadrera) e Silvia Gilardi (Gefo-K-Team) nell’ordine quarta e quinta. Nel palmares di Martina spiccano anche importanti risultati ottenuti a inizio carriera sotto la guida di Mino Passoni, tecnico CTL3 Carnate e Atl.Riccardi, in corse su pista. La classifica maschile è capitanata da Alessandro Riva (Hoka/Karpos Team–Gsa Cometa) seguito da Andrea Elia (Atl. Lecco) e da Simone Gilardi (Falchi Lecco).

Trionfa la solidarietà

A vincere in questa manifestazione è stata la solidarietà, tema sempre in prima linea nelle iniziative di Affari&Sport che ha destinato i proventi solidali del circuito a Oltretutto 97, A.s.d. composta da atleti diversamente abili, da volontari, tecnici e genitori con l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva per persone disabili di tipo fisico, intellettivo e relazionale. La manifestazione si è conclusa con quattro società sportive che hanno scelto di donare 500 euro ciascuna a Oltretutto97, da aggiungere al contributo di Affari&Sport.