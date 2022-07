Giro Rosa: i sogni di Alice Maria Arzuffi

Nel Giro Rosa, la più importante corsa a tappe per le donne incominciato giovedì con un cronoprologo a Cagliari mentre la conclusione è a Padova il 10 luglio, è presente anche Alice Maria Arzuffi. L’atleta di Seregno (Team Valcar – Travel & Service) ha completato la preparazione al Tour de Suisse Women nel quale ha ottenuto la 21° posizione finale, ha come obiettivo quello di ben figurare nella competizione che annovera tra le partecipanti le più gradi campionesse del ciclismo di oggi a iniziare da Elisa Balsamo (campionessa del mondo in carica) e da Marianne Vos che hanno dato spettacolo nella tappa Villasimius – Tortolì vinta dalla velocista italiana.

Giro Rosa, Arzuffi: “La gara dei miei sogni”

Per l’atleta di Seregno questo Giro Rosa è: “La gara dei miei sogni – spiega – Fin dalle prime gare in Spagna non avevo alcun dubbio: la corsa a tappa femminile in Italia, inserita nel circuito dell’Uci Women’s World Tour, era il primo obiettivo stagionale”.

Come ti sei preparata? “Mi sono allenata bene, prima nel ritiro al San Pellegrino e poi correndo sulle strade elvetiche. Penso di star bene al pari delle mie compagne di squadra”.

Che Giro sarà? “Duro e impegnativo. E non mi riferisco solo al percorso. Il livello delle atlete è incredibilmente alto. Ci sarà da battagliare ogni giorno. Quindi dovremo stare molto attente. Se non ci saranno sorprese, il Giro si dividerà in due parti: fino a Bergamo spazio alle cacciatrici di tappe; nelle ultime quattro frazioni ci si giocherà la classifica”.

Seregno ciclismo Alice Maria Arzuffi a destra con il Team Valcar

Cosa ci puoi dire della Valcar – Travel & Service? “Il piano è quello di puntare su Chiara Consonni per le volate, come è avvenuto a Tortolì e che quest’anno ha dimostrato di essere una garanzia. Per la classifica generale partiamo alla pari io, Silvia Persico e Olivia Baril; di giorno in giorno ci confronteremo per capire chi sta meglio. Ma, strategie a parte, correremo cercando di cogliere ogni opportunità”.