Ginnastica: tutti i nomi dei protagonisti del campionato di serie D

Nella prima prova del Campionato regionale di Serie D LB e LB3 di ginnastica, disputata nella palestra di via Moro a Cornate d’Adda, importanti risultati sono stati conquistati da società della Brianza.

Campionati di ginnastica: i risultati di Serie D LB

Nella Serie D LB, categoria allieve, la squadra della Casati Arcore composta da Micaela Aquino, Martina Colnaghi, Vera Dello Iacono, Giada Pinna, Alessia Bueti e Aurora Aloise dopo una gara impeccabile, ha conquistato la prima posizione. Sul cosiddetto “podio allungato” sono salite, eseguendo nuovi esercizi, la Gal Lissone terza classificata con Iris Cardascio, Martina Corradino, Rachele Dal Pozzo, Sarah Salvioni e la Pro Lissone quinta con performance importanti di Matilde Benevento, Sofia Bianchi, Noemi Caschetto e Arianna Pignatelli.

Questi i piazzamenti di altre squadre della Brianza: ottavo posto di Ginnastica Artistica ‘82 Cornate; decimo dell’Asd Robur Et Virtus Villasanta con la seconda squadra, 11mo della prima squadra; 13ma Pro Lissone seconda squadra; 14ma Vigor In Fide Barlassina prima squadra; 15ma Ginnastica Meda prima squadra. Nella categoria Junior/Senior, nella prova vinta dalla Pro Patria Bustese, la prima squadra della Pro Carate ha conquistato il quarto posto con Laura Andrade Espinoza, Vittoria Grillo, Francesca Pedrini, Isabella Tagliabue e il dodicesimo con la seconda squadra. Inoltre Gal Lissone e Franco Gym 95 Biassono si sono posizionate ex aequo all’ottavo posto.

Ginnastica Pro Lissone gruppo atlete a Cornate

Campionati di ginnastica: come è andata la LB3

Nel Campionato di Serie D LB3, nella categoria allieve, sono state bravissime le ginnaste della Polisportiva Besanese per aver conquistato il nono posto con la quinta squadra, l’11mo con la seconda e il 12mo con la prima. Nella categoria Junior/Senior altre prestazioni di livello hanno qualificato altre formazioni, innanzitutto quelle della Casati Arcore assistite a bordo pedana dalle allenatrici Graziella Motta, Linda Brambilla, Irene Maffezzoli, Simona Sala: una squadra infatti ha vinto l’argento dopo una prestazione grintosa di Matilde Colombo, Vera Conti, Matilda De Luca e Beatrice Vavassori; un’altra si è posizionata al quinto posto per merito di Giada Baldelli, Ilenia Cambareri, Alice Cirafici, Alice De Luca.

Sul terzo gradino del ”podio allungato” è salita la Salus Seregno con Giada Gaia Corazza, Eleonora Mauri, Agnese Polini e sul quarto la seconda squadra della Vigor In Fide Barlassina con Sara Ceregalli, Martina De Pieri, Alessia Geroli, Chiara Grittini e Matilde Fusaro (ottavo posto per la prima squadra barlassinese). Tra le top-ten di questa categoria infine si sono inserite con la nona posizione la Robur et Virtus Villasanta e con la decima la Pro Lissone.