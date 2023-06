Ginnastica: successo di Asia Fava nella ritmica, le ragazze della Gal mietono allori in prestito

Ai Campionati nazionali individuali di ritmica a Rimini, prestigioso risultato della ginnasta Asia Natasha Fava (è alla Casati Arcore dove la allena Simona Mattavelli) che ha vinto il titolo nazionale Silver categoria LE Allieve 1^ fascia. Al termine degli esercizi a corpo libero quindi con la fune e la palla, la ginnasta della Casati ha conquistato il primo posto con 23.550 e con ampio margine su Vittoria Tolu (Lazio Ginnastica Flaminio – 22.275 punti) e Florence Di Noia (Iris Firenze – 21.225 punti).

Asia Natasha Fava e l’allenatrice Simona Mattavelli (Casati Arcore)

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della società Antonio Radice e da Mario Comi responsabile del settore agonistico. “L’aver conquistato il titolo nazionale con la talentuosa Fava certifica il grande lavoro che viene svolto dai nostri tecnici e soprattutto la costante crescita del settore ginnastica ritmica”. A Rimini nella stessa categoria erano presenti anche due ginnaste della Asd Ritmica Seregno, nella categoria junior 2a Fascia: Andrea Lisa Pippo e Angelica Amidani si sono posizionate al quinto e al 19mo nella prova che ha laureato campionessa Margherita Cianchi (Asd Il Gabbiano).

Ginnastica artistica: Aiello e Angelini a Lione

La stagione agonistica per le ginnaste Rebecca Aiello e Alexia Angelini, entrambe della Gal Lissone si è conclusa a Lione, in Francia, in prestito a società transalpine. Rebecca ha indossato infatti il body della Independante Gym Kingersheim che si è classificata al 7^ posto nel Campionato di Prima Divisione; Alexia ha contribuito a far vincere il titolo di vice campione alla Societé de Gymnastiique de Yutz.

“La trasferta in Francia, dopo l’ottima prestazione di Rebecca, si è tinta d’argento per Alexia. – commenta Christian Brenna, presidente Gal – Una grande soddisfazione per il club francese con il quale collaboriamo sin dallo scorso anno e che ringraziamo per la bellissima esperienza che ha regalato alle nostre atlete che hanno concluso nel migliore dei modi la stagione agonistica e alle quali auguriamo di essere presenti in Francia anche il prossimo anno”.

L’avvio della nuova stagione agonistica è invece imminente per alcune ginnaste della Gal convocate al Gymcampus che la federazione organizza a Cles dal 9 al 15 luglio. Sono Giulia Amatruda, Caterina Ballabio, Arianna Cuffari, Sara Deirossi, Cloe Morandi e Adriana Tristian che avranno al loro fianco anche l’allenatrice Michela Barzaghi.