Ginnastica: Sampietrina Seveso protagonista sul trampolino elastico

La società Sampietrina Seveso nella prima prova individuale dei Campionati regionali Silver e Gold per la sezione trampolino elastico a Milano si è presentata con tredici ginnasti (sei nella sezione maschile e sette in quella femminile), che pur con qualche imprecisione, hanno ottenuto piazzamenti importanti.

Ginnastica: Sampietrina Seveso, i risultati ai regionali Silver e Gold

Nella gara Silver tra le allieve 1^ fascia Evelina Cafaggi si è classificata al terzo posto mentre nella junior 1^ fascia Emma Orsi e Aurora Frattallone si sono classificate al secondo e al quinto posto. Per gli allievi 1^ fascia primo posto di Francesco Turrini e secondo di Riccardo Gualazzi. Inoltre, Matteo Fusaro nella categoria allievi 2^ fascia e Samuele Cafaggi negli junior 2^ fascia hanno conquistato il primo posto.

Ottimi risultati sono stati ottenuti dagli atleti sevesini nella divisione Gold. Nella sezione maschile, allievi 2^ fascia, Tommaso Arienti ha conquistato il primo posto e Jacopo Silvaroli il secondo nella categoria junior 2^ fascia. Sempre nella divisione Gold, per la categoria junior 2^ fascia le ginnaste Margherita Corbetta, Roberta Radaelli, Angela Radaelli e Gaia Borgonovo si sono classificate, rispettivamente, dal secondo al quinto posto.

Ginnastica: Sampietrina Seveso, esordio del minitrampolino

Grande successo ha riscosso nell’occasione anche la specialità del minitrampolino che ha esordito con una esibizione non competitiva.

Ginnastica: Sampietrina Seveso, “siamo sulla buona strada”

“Siano sulla buona strada ma soprattutto siamo soddisfatti per i risultati ottenuti in questa prima uscita nella nuova stagione – commentano i dirigenti della società – Ora lavoreremo per preparare al meglio i prossimi impegni”.

Il trampolino elastico è una delle discipline olimpiche della ginnastica, riconosciuta dal Cio nel 1998, che esalta, più di ogni altra, la componente acrobatica. Grazie al telo elastico l’atleta ha la possibilità di eseguire dei salti con una fase di volo molto ampia con la conseguente opportunità di sviluppare rotazioni multiple e combinate che ispirano un senso di leggerezza e di dinamicità.