Ginnastica ritmica: Godioz è campionessa d’Italia tra le allieve

La stagione agonistica delle ginnaste Asia Natasha Fava (Casati Arcore) ed Elodie Margot Godioz (San Giorgio ’79 – Desio) si è conclusa a Cervia nel Campionato Nazionale Individuale di ritmica, categoria allieve, nel quale hanno conquistato, rispettivamente, il 15mo posto nelle Allieve 1^ fascia e il prestigioso primo posto nella 4^ fascia. Nel Palasport di Cervia una straordinaria impresa è stata realizzata da Elodie Godioz: la ginnasta tesserata alla società San Giorgio ’79 Desio, presieduta da Oreste De Faveri, infatti ha bissato il successo ottenuto lo scorso anno, laureandosi Campionessa italiana Gold, Allieve 4° fascia. L’atleta valdostana, si è imposta con 103.650 punti ottenendo valutazioni elevate nei singoli esercizi (cerchio 26.400, palla 26.650, clavette 24.300, nastro 26.300). Ha preceduto Veronica Zappaterreni (102.600) della Ginnastica Fabriano e Ludovica Ajello (101.500) della Cervia Ginnastica. La Godioz, che a Desio è seguita da uno staff tecnico di primissimo valore, è nata agonisticamente alla Gym Aosta, dopo essere stata alla Ritmica Piemonte con cui ha vinto il suo primo titolo, il prossimo anno salirà di categoria. La ragazza, con grandi sacrifici ogni settimana svolge la sua preparazione per tre giorni a Desio, sede di allenamento della nazionale italiana, e due a Torino, condizione indispensabile per poter gareggiare ai massimi livelli.

Ginnastica ritmica: il debutto di Fava

La piccola Asia Fava ha partecipato al suo primo campionato Italiano individuale Gold, sensibilmente emozionata, e nelle Allieve 1^ Fascia si è posizionata al 15mo posto. “Asia ha eseguito bene le rotazioni con fune e corpo libero, purtroppo ha sfiorato la finale alla palla riservata alle prime 14 concorrenti. – spiegano le allenatrici Simona Mattavelli, Morena Scoglio e Aurora Sabattini – Peccato per la mancata finale in quanto la palla è l’attrezzo preferito dalla nostra atleta e sicuramente avrebbe recuperato qualche posizione. In ogni caso è un risultato importante. Asia è una grandissima lavoratrice e siamo sicure che questa sarà la prima di molte qualificazioni nazionali. La ginnasta, quanto prima riprenderà la preparazione per gareggiare nei campionati di squadra previsti per gennaio”.