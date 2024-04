Ginnastica ritmica, Casati Arcore in Serie C: «Una bella esperienza di lavoro»

Il campionato a squadre di Serie C di ginnastica ritmica si è concluso a Padova con la terza prova nella quale la Casati Arcore ha chiuso in 30esima posizione a causa di qualche errore di troppo. Queste le atlete biancoverdi scese in pedana: Camilla Zappa al cerchio, Camilla Lozito alla palla, Matilde Sabattini alle clavette e Alice Milani al nastro.

«La squadra che ha visto unire le forze della nostra società con l’Asd VERA di Morbegno ha chiuso la terza tappa di campionato in 30° posizione, ma al 24° ove nella graduatoria finale non vengano inserite società con squadre presenti nei campionati di categorie superiori. In Serie C infatti possono partecipare anche le seconde squadre di club già iscritti alle Serie A1, A2 o B, ma questi club, non sono presi in considerazione per la promozione in B o l’ammissione ai Play Off/Play Out – spiega il presidente Antonio Radice – Per la nostra società è stata una bella esperienza di lavoro e condivisione che ha arricchito soprattutto le atlete accompagnate dalle allenatrici Simona Mattavelli, Aurora Sabattini e Olga Zagoderchuk dell’Asd Vera».

Ginnastica ritmica, il podio del campionato di Serie C

Le tappe della Zona Tecnica 2 nella quale era stata inserita la Casati Arcore, sono state organizzate in febbraio dal Comitato Regionale Lombardia a Pavia, in marzo dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia a Caorle quella finale da Ritmica Padova al Palantenore-Palasport Arcella di Padova.

A trionfare sulle avversarie con 90 punti speciali, in ZT 2 per cui approda nella Serie B 2025, è stata la Ritmica Futura di Concesio. In due tappe su tre questa squadra bresciana è stata la migliore di tutte le avversarie, cedendo terreno solo nella prima tappa alla squadra della Moderna Legnano (che comunque non concorreva per la promozione). In seconda posizione con 79 punti speciali la squadra Ritmica Padova ha guadagnato l’accesso ai Play Off/Play Out 2024 che si terranno a Torino. Nell’ultima prova sul terzo gradino del podio è salita l’Asd Light Blue di Brescia.