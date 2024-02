Ginnastica ritmica: bene Casati Arcore e San Giorgio 79 Desio, podi e risultati

A Castellanza nella seconda prova del Torneo Gold Italia hanno gareggiato le ginnaste della Casati Arcore; a Bollate nella prima prova del Campionato LD quelle della Ginnastica San Giorgio ‘79 Desio.

Ginnastica ritmica: Casati Arcore, Asia Natasha Fava si qualifica per i nazionali

A Castellanza, Asia Natasha Fava (Allieve 1a fascia) si è esibita al corpo libero e palla e con ottime performance ha conquistato l’oro e la qualificazione nazionale prevista per aprile a Napoli. Greta Morandi (clavette e cerchio) ed Emma Frigerio (clavette e palla) entrambe Allieve 2a fascia, si sono classificate 18esima e 21esima. Nella categoria Junior1, Camilla Zappa negli esercizi con cerchio e nastro ha chiuso in ottava posizione mentre Matilde Sabattini (cat.Senior) con gli esercizi a clavette e nastro si è posizionata al 34esimo posto: un piazzamento significativo nella categoria più agguerrita della competizione.

«Per le ginnaste è stato un buon inizio di stagione – commenta il presidente Antonio Radice – Grazie all’impegno delle allenatrici Simona Mattavelli, Aurora Sabattini, Morena Scoglio e Alexandra Naumchuk sono riuscite a preparare in poco tempo nuove coreografie specie le più piccole. Ora il lavoro proseguirà in palestra».

Ginnastica ritmica: San Giorgio 79 Desio, dieci ginnaste nella prima prova del Campionato LD

A Bollate, nella prima prova Campionato LD la San Giorgio 79 Desio era presente con dieci ginnaste. Nella categoria A4, Linda Trabattoni ha vinto tre ori: concorso generale e nelle specialità corpo libero e cerchio; tre ori anche Michelle Regina nella categoria J3 e, con i punteggi più alti, a cerchio e palla. Alice Seghezzi (Cat.S2) ha vinto l’argento nel concorso generale e gli ori a fune e cerchio; quinto posto di Valentina Bonfanti (S2) al nastro; Sofia Pierri (J1) sesta nel concorso generale e quinta al cerchio ha vinto il bronzo alle clavette; Aurora Giunta (J2), tradita dall’emozione è scivolata in 11esima posizione generale ma si è riscattata con il quarto posto alla palla. Giulia Galimberti e Marta Trighiera hanno concluso in 13esima e 14esima posizione. Inoltre Trighiera ha conquistato il secondo posto al nastro e il sesto alle clavette; Galimberti il sesto al cerchio. Laura Giudici e Ginevra Moneda (S1) al primo anno in LD, sono incappate in qualche errore: ciononostante la prima ha ottenuto il quarto punteggio alle clavette e la seconda il quinto alla fune.