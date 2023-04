Ginnastica: oro europeo a squadre, l’impresa di Abbadini e dell’Italia

Storico risultato per l’Italia senior di artistica maschile: ad Antalya cinque fantastici ragazzi hanno riscritto la storia di questa disciplina, tra le più popolari in Brianza, aggiudicandosi la medaglia d’oro del concorso generale dei Campionati d’Europa con il totale di 249.526 punti; argento per i padroni di casa della Turchia (248.262), terza piazza per la Gran Bretagna (246.961). Con una gara lineare e con punte di livello tecnico assoluto, Yumin Abbadini (Pro Carate, campione italiano assoluto in carica), Marco Lodadio (Aeronautica Militare), Mario Macchiati (Fermo), Matteo Levantesi (Virtus Pasqualetti) e Lorenzo Casali (Giovanile Ancona) hanno centrato un risultato storico, mai raggiunto prima.

Ginnastica: oro europeo a squadre, tra i tecnici anche Alberto Busnari

Gli azzurri di Giuseppe Cocciaro (a bordo pedana c’era anche Alberto Busnari, tecnico che a Carate tutti apprezzano per il suo instancabile lavoro) avevano buono motivi per sperare nell’impresa dall’esordio del torneo che risale al 1955 fino ad oggi. Due motivazioni su tutte: il quarto posto agli ultimi mondiali di Liverpool, a un soffio dal podio dietro a Cina, Giappone e Gram Bretagna, e la medaglia d’argento conquistate sempre nel 2022 a Monaco di Baviera.

Ginnastica: oro europeo a squadre, Abbadini anche in finale di specialità

A livello individuale tra l’altro Abbadini ha ottenuto la qualifica per la finale all around di giovedì 13 aprile. Tante anche le final eight di specialità in programma nelle quali rivedremo, con altri azzurri, il ginnasta della Pro Carate impegnato al cavallo con maniglie, sulla spinta del sesto punteggio.

Ginnastica: oro europeo a squadre dedicato a Nicola Bartolini, infortunato

Dopo la storica impresa gli azzurri hanno dichiarato in coro dalla mixed zone: “Dedichiamo questo successo storico ai nostri compagni rimasti a casa e, in modo particolare, a Nicola Bartolini che per un infortunio dell’ultimo secondo non è potuto partire”.

L’Italia ginnica sul trono d’Europa ha più facce ma, in particolare, quella di Yumin Abbadini, ventun anni bergamasco di Ranica, padre italiano e madre cinese, allenato a Carate da Busnari dopo aver mosso i primi di una carriera prestigiosa nella Ginnastica Meda allenata da Maurizio Allievi.

Ginnastica: oro europeo a squadre, la storia con Cassina e Morandi

L’Italia maschile è stata per tanti anni la culla di campioni individuali come i grandi Yuri Chechi, Igor Cassina, Matteo Morandi, Andrea Coppolino e Alberto Busnari tra gli altri. Quelle stelle che brillano di luce propria e illuminano una nazione intera. Oggi però è tutto il movimento a essere forte. Una medaglia di squadra vale tanto, molto, forse anche più di una individuale. Perché le medaglie di squadra nascono dall’impegno e dalla dedizione di tutti. Dal supporto dei compagni di squadra e dai sacrifici dei genitori e dalle pacche sulle spalle degli allenatori. Una medaglia di squadra vuol dire che tutti insieme si lavora verso un unico obiettivo.