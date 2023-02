Ginnastica artistica, la stagione per le società brianzole comincia al meglio

Con la prima prova dei campionati regionali è iniziata ufficialmente la stagione 2023 dell’artistica. Al Pala Farè di Lissone, organizzata dalla Gal società presieduta da Christian Brenna, si sono disputate le gare individuali Silver LA, alle quali hanno preso parte un folto numero di ginnaste affiliate a società della Brianza, molte di loro alla prima esperienza, peraltro in un campionato particolarmente impegnativo. Ciononostante, sono numerose quelle atlete che hanno vinto medaglie ma l’elenco delle ginnaste, posizionatesi nei primi dieci posti è particolarmente numeroso, a ribadire la vitalità delle accademie ginniche presenti sul territorio brianzolo.

Ginnastica artistica: tantissimi i podi conquistati

Le atlete della Gal Lissone con il presidente Brenna, primo a sinistra

Nella sezione LA sono salite sul podio tre ginnaste della Pro Carate: Viola Basilico, classificatasi al primo posto nella categoria Allieve 3; Giorgia Barreca al primo e Matilde Alessio al secondo nella A4. Nella categoria J2 due ginnaste della Artistica 2006 Cavenago e precisamente Jasmina Cristina Cotruta e Martina Antonelli hanno conquistato il primo e il terzo posto, mentre Sophia Mannucci (Ginnastica Artistica ’82 Cornate d’Adda) ha chiuso al secondo posto. Nelle categorie J2 e S1 le vittorie hanno premiato l’importante esibizione di Aurora Pepe e Martina Beretta (Artistica 2006). Nella sezione LA3 questi i principali risultati delle ginnaste affiliate alla Casati Arcore guidate dalle allenatrici Graziella Motta e Linda Brambilla. Al primo posto si sono classificate Jata Eriona (Seniores 1), con il punteggio più alto al volteggio, Aurora Colella (S2) e nella categoria A4 Micol Borghetti al primo, Federica Magni con Eleonora Nava al terzo posto ex aequo. Grandi successi in casa Gal nella prima prova individuale. Nella sezione LA3 Sophia Osnato, S1, ha vinto l’argento nell’all around. Non sono state da meno le compagne Lucia Libbra (J1), Anita Paviglianiti (J2) e Beatrice Scampoli (J3), che sono salite sul gradino più alto del podio. Primo posto ex aequo nella categoria A3 per Elena Zanella e Matilde Garlant. In chiusura delle gare al Pala Farè la ginnasta Eva Suso (A2) per non essere da meno delle sue compagne si è classificata al primo posto.

Ginnastica artistica: appuntamento al Mandela Forum di Firenze

Questo fine settimana al Nelson Mandela Forum di Firenze prima prova del campionato di serie A1 maschile (Pro Carate in pedana con Yumin Abbadini, campione italiano assoluto in carica) e femminile (nella Brixia Brescia, campione uscente e favorita per la riconquista dello scudetto, gareggia Martina Maggio di Villasanta) e di A2. In questo campionato femminile fari puntati sulla Gal Lissone, che si presenta in pedana con Alexia Angelini, Anna Bersani, Emma Furno, Rebecca Aiello, Mayra e Giulia Leone, Ellen Kevric, tedesca, classe 2008, campionessa europea.