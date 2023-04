Ginnastica: al via gli Europei senior, Abbadini tra i convocati in azzurro

Con le gare di qualifica, domani, martedì 11 aprile, iniziano ad Antalya i Campionati Europei senior di ginnastica artistica che si concludono domenica 16 aprile. La formazione maschile dell’Italia si presenta in Turchia con i ginnasti Yumin Abbadini (l’atleta della Pro Carate è il campione italiano assoluto in carica), Lorenzo Casali (Giovanile Ancona), Matteo Levantesi (Virtus Pasqualetti), Marco Lodadio (Aeronatica), Mario Macchiati (Ginnastica Fermo) e l’individualista Carlo Macchini (Fiamme Oro). Nello staff tecnico azzurro è inserito anche Alberto Busnari, conosciuto e apprezzato dagli sportivi di Brianza per i suoi trascorsi agonistici e per aver allenato, per qualche tempo, i ginnasti della Pro Carate.

Ginnastica: Martina Maggio non parte

La squadra azzurra femminile invece dovrà fare a meno di Martina Maggio. La ginnasta di Villasanta, colonna portante della nazionale italiana, per problemi ad un tendine non può allenarsi regolarmente e per evitare altri disguidi è rimasta a casa. In panchina nello staff azzurro che assiste la formazione femminile ci sarà un tecnico di provate capacità ed esperienza come Marco Campidonico di Lissone, tesserato presso la Brixia Brescia.

La competizione ginnica si terrà all’Antalya Sports Hall di Antalya, impianto che può contenere ben 10mila spettatori. In questi europei la squadra maschile dell’Italia è tra le favorite per salire sul podio: le avversarie più accreditate degli azzurri sono Spagna, Ungheria, Francia e Gran Bretagna.

Ginnastica: le regole in Turchia

Come da regolamento per questa gara in Turchia i risultati delle gare di qualifica rivestono una notevole importanza in quanto qualificheranno altre 11 squadre maschili e 10 femminili, od anche 23 ginnasti e 23 ginnaste (massimo due per nazione) la cui squadra non sarà tra le 13 squadre europee qualificate per i prossimi Mondiali. Alle gare iridate Anversa 2023 sin da oggi è certa la presenza di entrambe le squadre italiane in quanto fanno parte delle migliori otto dei precedenti Campionati Mondiali 2022 di Liverpool.