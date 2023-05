Ginnastica: la Sampietrina Seveso promossa in A2, Gal Lissone si gioca la A1

Ginnastica Sampietrina Seveso promossa in serie A2 maschile, Gal Lissone ai play off nella serie A2 femminile. Sono questi primi verdetti emessi ad Ancona al termine della terza e ultima prova dei principali campionati nazionali a squadre. Per le squadre brianzole, a completare il quadro, manca solo la Pro Carate (gareggia in serie A1) che ha come obiettivo la qualificazione ai play off con in palio lo scudetto in calendario nei giorni 27 e 28 maggio al Palavesuvio di Napoli, meta tranquillamente raggiungibile nelle gare che si concluderanno in tarda serata, alla luce dei risultati conquistati dalla squadra allenata da Corrado Corti al Palamandela e al Pala De Andrè.

Ginnastica: la Sampietrina ad Ancona

Ad Ancona, a festeggiare la promozione nella serie A2 maschile, è stata la Sampietrina Seveso che ha concluso la tappa al secondo posto come era già accaduto nelle gare disputate in febbraio a Firenze e in marzo a Ravenna. Anche ad Ancona la Sampietrina si è classificata al terzo posto alle spalle di Ginnastica Genzano cha ha conquistato lo scudetto e dell’Artistica Stabia anch’essa salita di categoria. Al Palaprometeo (ex Rossini) la società sevesina presieduta da Micaela Quarto ha festeggiato la promozione con lo staff tecnico e soprattutto con i ginnasti Pietro Mazzola, Fabio Maccotta, Tommaso Bulla (miglior punteggio alla sbarra con 12,700), Luca Santambrogio (topscore agli anelli con 12,850), Federico Basile e Simone Buzas, tutti autori di una prova maiuscola.

Ginnastica: la Gal Lissone in corsa

Nella serie A2 femminile, la Gal Lissone con una prestazione di alto livello tecnico ha conquistato il secondo posto riscattando anche l’opaca prestazione di Ravenna dove si era posizionata solo al sesto posto ed quindi ha staccato il pass per i play off in programma a fine mese a Napoli dove avrà quali avversarie nella corsa verso la serie A1 le società Acrobatica Fitness di Piacenza e Futuregym 2000 di Rozzano. Ad Ancona le società presieduta da Christian Brenna ha portato in pedana le ginnaste Rebecca Aiello, Anna Bersani, Helen Levric, Mayra Leone, Emma Furno e Alexia Angelini rientrata dalla Spagna in quanto, di recente, a Barcellona ha contribuito al raggiungimento del terzo posto al Club Xelska nella Liga Libertadora.

Ginnastica: altri risultati

Per quanto riguarda il campionato individuale lombardo Gold maschile, nella gara di Mortara tra i top ten delle cinque categorie allievi, si sono inseriti diversi ginnasti tesserati a società della Brianza. Nella categoria 1° fascia sono Lucas Mattia Longin (1^), Federico Crippa (6^), Andrea Bazzi (7^) e Gioele Cretella (9^) tutti Sampietrina Seveso. Nella Cat.2F, Thomas Pellecchia (Sampietrina, 5^); Flavio Galimberti (7^) e Samuele Nardelli (8^) della Pro Carate. Cat.3F: Luca Galimberti (1^) Ginn.Meda; Filippo Visentin (3^) Sampietrina. Cat.4F: Christian Denis Bele (4^), Andrea Pellecchia (6^), Giacomo Piuri (9^) Sampietrina; Edoardo Casati (8^) Pro Carate. Cat.5F: Davide Scalvini (2^) Pro Carate; Federico Trionfo Fineo (3^) e Christian Lizzano (sesto) Casati Arcore.