Ginnastica, cinque società brianzole saranno protagoniste dei campionati nazionali di artistica

La Federginnastica ha diramato le liste con le squadre ammesse ai più importanti campionati nazionali e tra loro compaiono ben cinque società della Brianza. Nei campionati di artistica maschile, infatti, risultano iscritte la Pro Carate Brianza (serie A1), Sampietrina Seveso (serie A2) e Ginnastica Meda (serie B); in quello di serie A1 di artistica femminile la Gal Lissone. La federazione inoltre ha comunicato che ad ospitare le tappe della regular season di Serie A1, A2 e B saranno Montichiari (in questa località la prima prova è in programma nei giorni 2 e 3 febbraio 2024), Ancona (23-24 febbraio), Ravenna (6-7 aprile); final six a Firenze sabato 25 e domenica 26 maggio. Inoltre i campionati italiani assoluti, insieme al Criterium Giovanile, si disputeranno a Cuneo dal 3 al 7 luglio praticamente a distanza di pochi giorni dalle Olimpiadi di Parigi in calendario dal 27 luglio al 5 agosto.

Ginnastica: brianzoli in evidenza anche tra i giovani

Federico Fineo Trionfo sul podio

La ginnastica guarda anche al futuro ed a Milano la Fgi ha organizzato un test nazionale per la valutazione di atleti della categoria Allievi (ragazzi nati dal 2009 al 2014) utile altresì per la formazione dei gruppi nazionali. Tra i ginnasti che hanno ottenuto i punteggi più elevati e che si sono inseriti tra i top ten di sei categorie, approntate in base all’anno di nascita, ci sono 5 ginnasti della Pro Carate. Sono Luca Galimberti (Cat.L2), Edoardo Casati (L4), Davide Scalvini (L5), Thomas Calderoni e Fabio Belitrandi (L6). Quattro quelli tesserati alla Sampietrina Seveso, sono: Federico Crippa e Lucas Langiu (Cat.L1), Filippo Visentin (L3) e Andrea Pellecchia (L4). Quindi uno ciascuno alla Casati Arcore (Federico Trionfo Fineo – Cat.L5) e alla Sg Meda (Luca Galimberti – L3).