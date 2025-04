Ginnastica artistica maschile, Pro Lissone terza al campionato a squadre di Serie C

Con la terza prova disputata a Torino si è concluso il Campionato a squadre di Serie C di artistica maschile: suddiviso in tre Zone Tecniche nella Prima Zona (gare disputate in febbraio a Civitavecchia e in marzo a Fermo) erano inserite tra le altre quattro squadre della Brianza. Nella competizione finale del torneo, a conquistare il primo posto è stata la Victoria Torino (ha festeggiato altresì la promozione in Serie B), la Pro Lissone si è classificata al terzo posto, la Pro Carate all’ottavo e le due squadre della Sampietrina al quinto e al nono.

Ginnastica artistica maschile, a Torino Pro Carate ottava e quinto e nono posto per Sampietrina

A Torino la Pro Lissone, accompagnata dai tecnici Carlo Nobili e Andrea Valtorta, ha presentata in pedana Alberto Nobili, Manuel Pastorello, Dennis Vancheri, Daniele Casartelli, Fabian Belitrandi e Francesco Manganaro che, al termine delle rotazioni, sono riusciti a classificarsi al terzo posto. “Questo straordinario risultato non è bastato per l’ammissione ai play off ma ha riproposto il nostro settore maschile nel panorama ginnico nazionale dopo alcuni anni di assenza. – spiegano i tecnici – Un podio quindi un po’ amaro che però nulla toglie alle eccellenti prestazioni dei nostri ragazzi, terzi anche nella classifica generale”.

Gli atleti della Sampietrina di Seveso

Artistica maschile, i risultati degli atleti Sampietrina

Risultati più che soddisfacenti hanno premiato i ginnasti della Sampietrina. La squadra A con Nicolò Alfieri, Diego Bianchi, Ludovico Frigerio, Lorenzo Lazzari, Ettore Lironi e Adam Zouiouechem, ha conquistato il quinto posto, grazie a prestazioni convincenti su molti attrezzi. La squadra B, con i ginnasti più giovani, Cristian Bele, Achille Donatiello, Andrea Pellecchia, Giacomo Piuri e Filippo Visentin, ha concluso al nono posto. Nella classifica finale del campionato le squadre di Seveso si sono posizionate al quarto e al decimo posto.

La Pro Carate, guidata dal presidente Giorgio Corti, si è presentata con Edoardo Casati, Tommaso Colciago, Nicolò Farina e Simone Ratti che a Torino, grazie ai loro punteggi, sono riusciti a posizionare la squadra al settimo posto nella classifica generale del campionato.