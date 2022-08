Ginnastica artistica maschile, l’Italia vince gli Europei Juniores

Pronostico rispettato: la squadra italiana juniores di ginnastica artistica maschile si è aggiudicata la medaglia d’oro agli Europei di categoria, a Monaco di Baviera. I ginnasti Davide Oppizzio (Asd. Ginnastica Meda), Diego Vazzola e Riccardo Villa (Pro Carate) quindi Tommaso Brugnami (Giovanile Ancona) e Jacopo Zuliani (Roma 70), hanno vinto il titolo continentale giovanile grazie ai 237.395 punti conquistati nel Concorso generale. Nessuna delle squadre presenti in Germania è riuscita a fare meglio degli azzurrini guidati a bordo pedana da Corrado Corti (apprezzato tecnico della Pro Carate), da Nicola Costa e, in tribuna, da Antonello Compagnoni, insieme al Dtn Giuseppe Cocciaro.

Francia e Gran Bretagna sul podio

Medaglia d’argento per la Francia che con 236.160 punti ha relegato la Gran Bretagna (236.129) sul gradino più basso del podio dell’Olympiahalle; medaglia di legno per la Svizzera con 234.763 e quinti i padroni di casa a quota 234.560. A seguire le altre venti nazionali presenti al torneo.

Una selezione indimenticabile

L’Italbaby dell’artistica maschile ha completato quindi una meravigliosa doppietta, bissando il titolo femminile conquistato la scorsa settimana dalle ragazze di Enrico Casella. Gli under diciotto italiani sono riusciti a lasciare un segno inedito nel palmares federale: mai una squadra di ginnasti italiani era arrivata a tanto, rendendo questa spedizione bavarese ancora più indimenticabile per i colori azzurri. Come a Glasgow 2018 quando Nicolò Mozzato e Giorgia Villa divennero il re e la reginetta della little Europa, in Baviera il record si è ripetuto ma con le squadre, a dimostrazione di un movimento che continua a crescere, come si era già visto lo scorso luglio a Banska Bystrica nel Festival Olimpico estivo della gioventù europea grazie ai due ori vinti da Riccardo Villa.

Le dichiarazioni del team manager Andrea Facci

“Tra EYOF ed Europei di categoria questi ragazzi hanno dimostrato una regolarità e una solidità di gruppo a dir poco incredibile – ha dichiarato il team manager della Sezione artistica Andrea Facci – In Slovacchia Villa, Oppizzio e Brugnami hanno vinto la gara con dodici esercizi, ovvero due per attrezzo con uno scarto, mentre qui a Monaco di Baviera, con l’aggiunta di Vazzola e Zuliani ne sono entrati diciotto di parziali, sempre con la possibilità di eliminare il punteggio peggiore dei quattro. Ebbene a Banska Bystrica la media era del 13.20 e all’Olympiahalle è stata pressoché confermata. Quindi cambiando l’ordine degli addendi, ma anche competizione e location, il risultato non cambia, a dimostrazione di una forza oggettiva del nostro settore giovanile”.