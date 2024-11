Ginnastica artistica: la Brianza è Gold, i risultati a squadre e le finali individuali

Si sono svolti a Fermo i Campionati Nazionali di artistica, squadre allievi Gold e, come da regolamento, nella prima giornata si sono disputate le gare di qualifica e nelle seconda le finali alle quali erano state ammesse soltanto trentasei squadre, le dodici che avevano ottenuto i migliori punteggi in ciascuna delle categorie Gold.

Ginnastica artistica: Sampietrina Seveso nel Gold 1

Nella finalissima Gold 1, la Sampietrina Seveso si è presentata con due squadre e quella che ha schierato sui sei attrezzi Cristian Bele, Andrea Pellecchia, Giacomo Piuri, Filippo Visentin ha conquistato un prestigioso terzo posto nella gara vinta, per il secondo anno consecutivo, dalla Victoria Torino davanti alla Ginnastica Ferrara. L’altra formazione della Sampietrina composta da Andrea Bazzi, Federico Crippa, Thomas Delon, Lucas Langiu ha chiuso in 12° posizione. Importante in vista dei prossimi appuntamenti con in palio titoli nazionali, il nono posto della Pro Carate in pedana con Edoardo Casati, Nicolò Farina, Flavio Galimberti, Samuele Nardelli.

Ginnastica Sampietrina sq.allievi Gold Camp.2024

Ginnastica artistica: i risultati del Gold 2

Nelle gare di qualifica del Campionato Gold 2 erano presenti tre squadre brianzole: la Sampietrina Seveso ha ottenuto il 14° punteggio con Klaus Bilalj, Riccardo Castelli, Gabriele Introzzi, Mattia Masatti; la Pro Lissone, all’esordio nella fase nazionale, il 19° con Alessandro Mutti, Manuel Pastorello, Andrea Tronca e Nicolò Sanfilippo promosso dalla categoria Silver.

Anche la Pro Carate ha gareggiato a Fermo con due squadre composte da ginnasti all’esordio in una prova tecnicamente impegnativa: una squadra nella Gold 2 ha chiuso con il 22° punteggio schierando Andrea Clemente Adelm, Diego Colciago, Nicholas Rini, Leonardo Sestili; nella Gold 3 un team di giovanissimi (Andrea Bestetti, Tommaso Carnio, Matteo Pino) ha stampato il 23° punteggio.

Ginnastica artistica: a Fermo le finali nazionali individuali junior e senior

Archiviato il campionato nazionale squadre allievi Gold, la ginnastica propone un altro appuntamento di grande interesse: il campionato italiano Gold individuale a Fermo per le categorie junior e senior. Tra agli atleti che saranno in pedana questo fine settimana in quanto hanno superato le qualificazioni, dieci sono tesserati alla Pro Carate, nove alla Sampietrina, cinque alla Casati Arcore e due alla Sg Meda.