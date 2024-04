Ginnastica artistica, i regionali evidenziano l’ottimo momento di forma degli atleti brianzoli

Nella seconda prova del campionato regionale individuale Silver Zona A di ginnastica artistica maschile, disputata a Mortara, diversi ginnasti affiliati a società della Brianza sono inseriti nel ristretto gruppo dei migliori. Accompagnato dall’allenatrice Valentina Boi, nel campionato LE (categoria J2) è sceso in pedana Luca Pirovano (Casati Arcore), che al suo rientro ha conquistato una bellissima seconda posizione al cavallo con maniglie e il quarto posto al corpo libero. «Sono contenta per Luca che ha fatto un’ottima gara e che ha confermato di aver ancora margini di miglioramento» commenta l’allenatrice.

Ginnastica artistica: Dennis Vancheri termina quinto

Dennis Vancheri

Dennis Vancheri (Pro Lissone), si è misurato sul giro completo dei sei attrezzi della sezione maschile LE, categoria Junior prima fascia, ottenendo un ottimo quinto posto nella classifica generale, mentre nelle diverse specialità per attrezzo, ha conquistato il terzo posto alle parallele pari, il sesto al cavallo con maniglie e il quinto agli anelli. Inoltre, nella categoria Senior Gabriele Fossati si è classificato al secondo nel volteggio. Grande soddisfazione per la prestazione dei “tigrotti” di Lissone è stata espressa dallo staff tecnico che li allena nell’impianto di via Dante, sotto la guida di Ferdinando Montanaro e di Alessandro Gherardi. «I ginnasti -spiegano i tecnici lissonesi- si sono distinti in pedana concludendo una sorprendente gara rispetto alla prima prova esibendosi al meglio delle loro potenzialità. Ora la preparazione prosegue in palestra con lo studio dei nuovi elementi che i nostri ginnasti presenteranno a giugno, nella fase nazionale».

Ginnastica artistica: in evidenza anche Pro Carate, Sampietrina Seveso e Ginnastica Meda

Un’ottima gara è stata disputata dai ginnasti Michele Palmieri e Corrado Dell’Orto della Pro Carate che nel campionato LD, categoria Allievi seconda fascia, si sono posizionati al primo e al quarto posto. Nella categoria Allievi terza fascia, Davide Fontana e Nicolò Farina hanno ottenuto, rispettivamente, l’ottava e la nona posizione. Riscontri positivi anche per gli atleti della Sampietrina Seveso. Infatti, Thomas Delon si è classificato terzo nella categoria A2, quindi Christian Denis Bele e Giacomo Piuri al primo e al secondo nella categoria A3. Rendiconto importante anche quello della società Ginnastica Meda. Infatti nel campionato LD Leonardo Martorella si è classificato quarto nella categoria A3; nel campionato LE, Nicolò Scibilia, Andrea Pugliese e Ludovico Frigerio si sono classificati, nell’ordine, al quarto, quinto e settimo posto nel concorso generale. Inoltre, Frigerio ha conquistato il primo posto nel corpo libero e il secondo negli anelli in quest’ultima specialità ex-aequo con Scibilia.