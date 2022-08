Ginnastica artistica femminile, Europei 2022: Martina Maggio vince il titolo a squadre

E’ durata soltanto alcune ore la delusione di Martina Maggio. L’atleta di Villasanta (nata a Monza il 26 luglio 2001) dopo aver concluso al terzo posto la sfida con in palio il titolo continentale individuale si è rifatta nel concorso a squadre vincendo il titolo a squadre degli Europei 2022 di artistica. Martina Maggio, con le azzurre Asia D’Amato, Giorgia Villa, Alice D’Amato, Angela Andreoli ha trionfato con ben quattro punti di vantaggio sulla Gran Bretagna, conquistando una splendida medaglia d’oro a sedici anni di distanza dalla storica apoteosi di Volos 2006, primo e unico sigillo continentale nel team event fino a oggi. Le atlete hanno fatto festa sul gradino più alto del podio, hanno ricevuto le medaglie e poi hanno cantato l’Inno di Mameli insieme all’allenatore Marco Campodonico.

Il trionfo delle Azzurre

L’Italia ha trionfato con il punteggio straripante di 165.163, un riscontro tecnico enorme che certifica il valore internazionale di questa squadra che alla prima occasione utile ha trionfato nel team event continentale. Superare il muro dei 165 punti non era scontato ove si consideri che in pedana erano presenti le ginnaste Campionesse Olimpiche e l’oro è il giusto premio per un gruppo cementato nel corso delle stagioni, cresciuto insieme fin da juniores (in quattro trionfarono a Glasgow 2018 tra le under 16) e ormai esploso definitivamente. Tra due mesi ai Mondiali l’Italia del Dt.Casella andrà in pedana per cercare il colpaccio memorabile contro USA e Cina, con il mirino sempre puntato verso le Olimpiadi di Parigi 2024.

A Monaco, la gara è stata condotta in testa dal primo all’ultimo. Di fatto c’è stata lotta soltanto al volteggio, quando le azzurre sono uscite con due decimi di vantaggio sulla Gran Bretagna. Poi alle parallele il margine si è dilatato a tre punti, in seguito alle superbe prove delle nostre portacolori. Superando l’ostica trave in maniera brillante, evitando cadute, la squadra italiana ha proseguito in sicurezza per guadagnare l’apoteosi totale. La Gran Bretagna si è inchinata con 161.164, dopo che lo scorso anno aveva beffato le azzurre alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per una manciata di decimi salendo sul podio a cinque cerchi. Il bronzo è finito al collo della Germania (158.430), che ha esultato davanti a Olanda (156.464), Belgio (155.530) e alla Francia (155.162).