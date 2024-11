Ginnastica artistica: Casati Arcore prima delle Allieve Gold 1, alle finali col quarto punteggio

Con una prestazione di assoluto valore tecnico la Casati Arcore ha conquistato il primo posto al Campionato Gold Allieve 1, Zona tecnica 2, tenutosi a Mortara. Un risultato strepitoso, che ha visto la squadra composta da Vittoria Ronchi, Anna Tognali, Beatrice Boracchi, Marisol Peruzzetto e Melissa Crivalli (quest’ultima riserva per un risentimento muscolare) dominare la competizione, migliorando il punteggio rispetto alla fase regionale e chiudere con un totale di 211.475 punti.

«Le ginnaste hanno affrontato la gara con grande impegno, registrando punteggi altissimi su tutti gli attrezzi – spiega l’allenatrice Sara Varisco – e con la vittoria si sono qualificate alla finale con il quarto punteggio assoluto in tutta Italia. In queste settimane lavoreremo per affrontare al meglio una delle competizioni più importanti nel panorama nazionale. Fra l’altro Melissa è stata ferma per precauzione in vista della gara nazionale, dove potrà dare il suo contributo».

A conferma della crescita della società presieduta da Antonio Radice, la squadra in pedana nella Gold 3A ha chiuso al settimo posto guadagnando il pass per la finale. A Mortara la squadra accompagnata da Irene Maffezzoli e Maddalena Parma era composta da Marta Aquino, Bianca Crippa, Martina Santochirico, Sveva Lissoni ed Erin Ripamonti.

Al Palamassucchi hanno gareggiato altre formazioni brianzole con importanti riscontri; innanzitutto nella Gold 1 dove la Sampietrina Seveso posizionandosi al settimo posto con Alessia Greco, Margherita Iacobucci, Zoe Pelis e Aurora Pullano ha staccato il pass per la prova nazionale in calendario dal 29 novembre all’1 dicembre.

A Riccione, nella Gold 2, sarà in pedana anche la Gal Lissone che, con i risultati ottenuti nelle prove regionali, ha evitato la fase di Zona Tecnica.

A Mortara erano in pedana altre due squadre brianzole composte da ginnaste alle prime esperienze in un campionato di alto livello. Nella Gold 3 A la Robur et Virtus Villasanta ha ottenuto l’11° posto con Camilla Cereda, Rebecca Lovato, Lisa Miani, Giada Sanvito; identico piazzamento per la Pro Carate nella Gold 3 B con Anna Armillotta, Viola Basilico, Noemi Callisti, Sofia Ceccarelli, Beatrice Pirovano, Aurora Toffolo.