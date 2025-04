Ginnastica artistica: Casati Arcore campione regionale LE3 Base

La Casati Arcore conquista il titolo di campione regionale in LE3 Base con una grande prestazione anche a Cassano D’Adda, dove la squadra presente in pedana con Anita Pesce, Caterina Iannetta, Serena Crippa e Vanessa Crivalli, ha chiuso al secondo posto nella classifica di giornata con un ottimo punteggio di 102.800, grazie a esercizi precisi e convincenti su corpo libero, trave e volteggio. Ma la soddisfazione più grande è arrivata nel momento della proclamazione: le ginnaste della Casati sono state incoronate campionesse regionali, frutto dei punteggi ottenuti nelle due prove di campionato. Molto bene anche la seconda squadra di Arcore, con Giulia Riva, Margherita Manzoni, Martina Margutti e Desireè Nucaro, che 99.150 punti si è inserita al sesto posto sia a Cassano come nella classifica finale del Campionato.

«Siamo molto soddisfatte – hanno dichiarato le allenatrici Giulia Leone e Giorgia Leone – Le ragazze hanno lavorato tanto in questi mesi, inserendo anche nuovi elementi. La competizione è stata molto dura, con ben 51 squadre in gara, ma le nostre ginnaste si sono difese benissimo».

Ginnastica artistica: Pro Carate e Lissone nella classifica LE Base

A Cassano si è concluso anche il Campionato regionale LE Base: nella classifica di tappa al primo posto si è insediata la Ginnica 96 di Como e con 130.950 punti ha preceduto la Brixia (129.950), la Nuova Ginnastica ’80 (128.450) e la Pro Carate che ha ottenuto 126.500 punti con Sara Cesana, Angelica Crinò, Clara Dell’Orto, Noemi Sironi, Margherita Mottadelli. Al nono posto si è posizionata la Gal Lissone con punti 124.900 schierando Alessia Fossati, Giada Gugliotta, Valentina Rodaro, Greta Savini, Giorgia D’Ambrosio e Giorgia Basile. Nella classifica finale del campionato LE Base la squadra Ginnica 96 ha conquistato il primo posto, il sesto la Pro Carate e il 12° la Gal Lissone.