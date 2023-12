Ginnastica artistica: Angelini è vicecampionessa italiana tra le Senior

Atto finale della stagione agonistica di artistica femminile, con i Campionati nazionali individuali, categorie Junior Senior Gold, e alle gare, svoltesi a Cuneo, a rappresentare la Brianza erano presenti soltanto ginnaste tesserate alla Gal Lissone, per via dei risultati conseguiti nelle qualificazioni. In questi assoluti spiccano i risultati di Alexia Angelini: l’atleta valdostana di Charvensod (dal 2015 è alla Gal dopo anni di militanza nella Gym Aosta) ottenuto l’argento nel concorso generale e il titolo di vice campionessa italiana della categoria Senior 2 (l’oro è stato vinto da Irene Lanza della Futuregym) è approdata anche alle finali di specialità classificandosi quarta a parallele e volteggio (in questo attrezzo è stata superata da Sofia Chiumello, ginnasta affiliata all’Olimpia Aosta) e quinta nel corpo libero.

Ginnastica artistica: Leone, Bersani e Finatti in ascesa tra le Senior

Nella categoria Senior 1, ha ben figurato Giulia Leone, ottava nel concorso generale, mentre Anna Bersani ha chiuso in 18ma posizione complice qualche incertezza in una gara dagli alti contenuti tecnici. Nella categoria Junior 3, Nicole Finatti al rientro da un infortunio si è presentata a corpo libero, parallele, trave e su questi attrezzi, pur non forzando, ha raccolto importanti punteggi con esibizioni di buon livello tecnico. Nella stessa categoria Mayra Leone, a seguito della qualifica ottenuta al Ripescaggio Nazionale, ha gareggiato solo alle parallele e in questa specialità ha stampato il secondo punteggio.

Ginnastica artistica: Furno e Aiello ben figurano tra le Junior

Gli assoluti di Cuneo hanno proposto confronti interessanti anche tra ginnaste della categoria Junior 2, e le atlete della Gal, Emma Furno e Rebecca Aiello, hanno ben figurato. Quest’ultima ha concluso al sesto posto il concorso generale, e nelle finali di specialità si è classificata quarta al corpo libero e settima nel volteggio. Emma Furno dopo con l’undicesimo posto all-around ha conquistato tre finali di specialità: corpo libero e volteggio dove si è classificata settima mentre alle parallele ha ottenuto il sesto posto. Per la categoria Junior e Senior si è conclusa la stagione agonistica delle gare individuale ma lo staff tecnico della Gal ha già programmato il lavoro per affrontare nel 2024 il campionato di serie A.