Ginnastica artistica: Abbadini sogna il titolo italiano a Padova

Riconfermarsi campione italiano assoluto di artistica. Con questo obiettivo il ginnasta Yumin Abbadini (Pro Carate Brianza) si appresta ad affrontare la trasferta di Padova, dove dal 6 al 10 settembre si disputano i Campionati Italiani assoluti ai quali sono stati ammessi soltanto 70 ginnasti (37 uomini, 33 donne). Quattro sono tesserati a società della Brianza: nell’elenco degli atleti ammessi alla rassegna tricolore, nella sezione maschile oltre ad Abbadini spicca il nome di Riccardo Villa, talentuoso atleta della Pro Carate allenato da Corrado Corti. Abbadini lo scorso anno negli assoluti disputati a Napoli aveva conquistato il titolo dopo un acceso confronto con Lorenzo Minh Casali e Nicola Bartolini. Inoltre Yumin a ribadire la sua superiorità tecnica, aveva aggiunto la medaglia d’oro nell’esercizio sulla sbarra (l’attrezzo che alle Olimpiadi estive di Atene 2004 aveva visto trionfare il medese Igor Cassina) e quella di bronzo nel cavallo con maniglie. Al Palaindoor di Padova, nell’elenco delle ginnaste compaiono due atlete affiliate alla Gal Lissone, società presieduta dal seregnese Christian Brenna. Sono Alexia Angelini che gareggerà nel concorso generale e Rebecca Aiello che scenderà in pedana soltanto nella specialità della trave.

Ginnastica artistica: Maggio salta la sfida per infortunio

La ginnasta Martina Maggio di Villasanta non potrà difendere il titolo assoluto conquistato l’anno scorso a Napoli (dove aveva vinto anche due medaglie d’oro individuali nelle specialità trave a corpo libero e un’altra d’oro, ex-aequo con Giorgia Villa, alle parallele asimmetriche) in quanto ai primi di giugno è stata sottoposta ad un intervento chirurgico a ad un piede per cui dovrà osservare un lungo riposo. La gara, organizzata a Padova dalla società veneta Corpo Libero Gymnastics Team, è attesissima dagli appassionati e non sarà l’unica rassegna di un programma già particolarmente ricco. Si disputeranno, infatti, anche il MAG Friendly Match Italia contro Turchia e il Criterium Giovanile GAF. Per quanto riguarda gli assoluti, stavolta il calendario appare piuttosto articolato: ben cinque i giorni di gare serviranno a decretare i campioni e le campionesse d’Italia sia nell’individuale che nelle specialità. Nell’All-Around è prevista la stessa formula dello scorso anno che ricorda quella statunitense: atleti e atlete saranno impegnati in due gare individuali (gara 1 e gara 2), a un giorno di distanza l’una dall’altra. Al termine di queste due giornate chi avrà ottenuto il migliore parziale si incoronerà Campione e Campionessa nazionale del 2023. Per tutti i migliori e le migliori otto d’attrezzo, le due giornate decreteranno anche l’accesso alle finali programmate nell’ultimo turno di gare, quando si assegneranno i titoli di specialità.