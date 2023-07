Galimberti, Vesco e Bronakowski fanno sorridere il mondo brianzolo del ciclismo

Prestigiosi podi per Francesco Galimberti (Under 23), per Leonardo Vesco e Adam Bronakowski (Juniores). Galimberti è di Giussano (nato il 2 gennaio 2001, corre per Team Continental Biesse Carrera) e si è inserito tra i protagonisti nella ottantesima edizione della Bassano-Monte Grappa per corridori della categoria Under 23. La formazione bresciana, guidata dal direttore sportivo Dario Nicoletti, ha centrato il terzo posto con il brianzolo, primo italiano su un podio a tinte internazionali. Per Francesco è stata la conferma di un ottimo periodo di forma, testimoniato dal recente nono posto finale al Giro della Val d’Aosta, dove anche in quella corsa a tappe era stato il miglior italiano.

Ciclismo: Galimberti terzo nella Bassano-Monte Grappa

La Bassano-Monte Grappa per Under 23 è stata vinta da Cristian David Rico Lemus (Colombia), che ha coperto i 107 chilometri in 2 ore 53’30”, media di 37,314 chilometri all’ora; secondo posto per Pavel Novak (Repubblica Ceca, Team Colpack Ballan) a 1’19” che ha superato in volata Francesco Galimberti. Da evidenziare anche il nono posto di Mattias Nordal (Danimarca), atleta della Namedsport-Uptivo di Usmate Velate.

Ciclismo: bene anche Vesco e Bronakowski

Leonardo Vesco

Nella categoria Juniores fari puntati su Leonardo Vesco. L’atleta di Besana Brianza, tesserato al Team Giorgi, ha conquistato il titolo di campione regionale lombardo, specialità crono salita, classificandosi al quarto posto assoluto nella Cene-Altino, cronoscalata di 5,6 chilometri vinta dal ligure Lorenzo Mark Finn. Fine settimana da incorniciare anche per il corridore ucraino Adam Bronakowski dell’Us Biassono, classificatosi al secondo posto nella Ciriè-Pian della Mussa. Un risultato accolto con grande gioia dai tecnici dell’Us Biassono dopo il quarto posto ottenuto dalla squadra Allievi con Gileno, Colella, Farias e Pozzi nel campionato italiano cronosquadre a Sospirolo.