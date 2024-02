Galà Fidal Milano: la festa dell’atletica sul palco di Monza

Con le premiazioni sul palco del Teatro Villoresi di Monza si è conclusa la stagione 2023 dell’atletica leggera provinciale. Nella sala affollata per il Galà Fidal Milano organizzato dal Comitato provinciale della stessa Fidal, sono stati premiati gli atleti più meritevoli: 118 tesserati a 38 società, tra cui quelle che hanno animato il Corrinstrada, sfida “fuori pista” disputata nei comuni di Sovico, Villasanta, Concorezzo, Cesano Maderno e Cusano Milanino delle categorie Cadetti/e e Ragazzi/e, i veri protagonisti dell’evento.

Attraverso foto e video sono stati rivissuti i momenti salienti della stagione 2023 caratterizzata dalla conquista di tre trofei regionali per rappresentativa, cinque titoli Italiani Cadetti/e, 15 titoli Regionali individuali e ben 43 atleti partecipanti agli Italiani Cadetti/e. I premi di “Allenatore dell’anno” sono stati consegnati a Giada Mingiano (Atl.Riccardi) e Marc Cassini (Virtus Groane-Senago), quello di dirigente ad Adolfo Viola (SAO Cornaredo) e quello dei Giudici a Francesca Roversi e Raffaele Calamonici.

Ospite d’onore della premiazione è stata Valentina Trapletti (Esercito), la marciatrice milanese che ha partecipato a tutte le manifestazioni internazionali della specialità, Olimpiadi di Tokyo comprese, ha vinto 12 titoli italiani assoluti e ora già al lavoro per gareggiare all’olimpiade di Parigi. Valentina ha conquistato tutti per la sua simpatia e gli innumerevoli aneddoti della sua lunga carriera.

Ospiti istituzionali il presidente Fidal provinciale, il monzese Paolo Galimberti quindi, tra gli altri, il presidente di Fidal regionale il limbiatese Gianni Mauri, il suo vice Luca Barzaghi. Il Comune di Monza è intervenuto con l’assessore allo Sport Viviana Guidetti e l’assessore alla Cultura Arianna Bettin, ex atleta e tricolore Allieve nei 60 indoor.

L’assessore Guidetti ha presentato anche i lavori che stanno dando un nuovo volto al Centro sportivo “Chiolo Pioltelli” di via Rosmini dove verranno realizzati due campi da rugby quindi, con un secondo lotto di interventi, una pista regolare da 400 metri (da sei corsie) corredata da pedane per i lanci e i salti.