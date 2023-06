Formula Uno, sarà Max Verstappen a scattare in pole nel Gran Premio del Canada

Sul circuito “Gilles Villeneuve” di Montreal, il campione del mondo in carica, Max Verstappen, firma la sua venticinquesima pole position in carriera. L’olandese, dopo la fatica dimostrata da Red Bull, nelle prime due sessioni di libere, si ritrova ad essere inaspettatamente il più veloce già dalle PL3. Una qualifica difficile valsa, però, il secondo posto al tedesco Nico Hulkenberg, con la Haas che, per la prima volta, si ritroverà a partire dalla seconda fila nella gara di domenica. Terzo Fernando Alonso, seguito dalle Mercedes di Hamilton e Russel. Qualificato ottavo (poi retrocesso in undicesima posizione per impeding) Carlos Sainz, dopo l’incidente nella terza sessione di libere che lo ha costretto al cambio dell’intero retrotreno. Undicesima la Ferrari di Charles Leclerc (che scatterà dalla decima posizione), nonostante nella terza sessione di libere avesse dimostrato di avere il passo giusto per combattere con Verstappen.

Gran Premio del Canada: una penalità per Carlos Sainz

La griglia di partenza

Il Q1 inizia senza pioggia, ma subisce una battuta d’arresto a soli quattro minuti dal semaforo verde: Guanyu Zhou, senza potenza, parcheggia la sua Alfa Romeo a bordo pista. È subito bandiera rossa, anche se il cinese riuscirà a far ripartire la sua vettura dopo un minuto di tentativi. Con la pioggia in arrivo da dietro curva 2 e la Mercedes a rischio eliminazione, dopo aver dominato le PL2, la lotta per il potere si consuma tra i bicampioni del mondo Verstappen e Alonso, con l’olandese a 630 millesimi di vantaggio. Gli eliminati saranno Gasly, De Vries, Tsunoda, Sargeant e Zhou, con Sainz che, investigato per aver causato un impeding ai danni di Gasly all’ultima chicane, dopo il termine delle qualifiche riceverà tre posizioni di penalità in griglia.

Gran Premio del Canada: Charles Leclerc fuori al Q2

Con la pioggia che dovrebbe aumentare verso la fine del Q2, team e piloti sono combattuti tra l’uso delle intermedie o rischiarla con gomma slik. A fare il miglior tempo è proprio uno straordinario Alex Albon sulla sua Williams con gomme slik, mentre Leclerc, non a suo agio con le intermedie esce di pista e si gioca l’ingresso al Q3. Eliminato anche Sergio Perez, che troppo lento decide di mollare, abortendo il suo giro e tornando ai box. All’ultima sessione di qualifica non arrivano quindi Leclerc, Perez, Stroll, Magnussen e Bottas.

Gran Premio del Canada: l’ultima qualifica affrontata sotto la pioggia

In lotta per la caccia alla pole del Gran Premio di Formula 1 del Canada, accanto ai nomi più consueti, a sorpresa ci sono anche Oscar Piastri, Alex Albon e Nico Hulkenberg. Il Q3 inizia su una pista totalmente bagnata, con la pioggia che non accenna a smettere. Il pilota australiano Oscar Piastri porta la sua McLaren a muro, provocando la seconda bandiera rossa: il miglior tempo è quello di Verstappen, seguito da Hulkenberg, ma con una pista che continua a peggiorare a causa della pioggia, il campione decide di rientrare ai box, mantenendo la pole senza un ultimo tentativo.