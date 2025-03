Naufragano le speranze di un primo successo (o podio) del Cavallino rampante al Gran premio di Cina corso nella mattina (italiana) di domenica 23 marzo: Lewis Hamilton e Charles Leclerc si piazzano solo sesto e quinto al termine della gara di Formula 1 vinta da Oscar Piastri su McLaren, seguito dal compagno di squadra Lando Norris, da George Russell su Mercedes e da Max Verstappen su Red Bull.

La gara compromessa in partenza per le due Ferrari che si sono toccate provocando un danno alla monoposto di Leclerc, è finita anche peggio: entrambe le auto sono state squalificate perché trovate al termine della competizione sotto il peso minimo previsto (nel caso del monegasco) e con il fondo troppo consumato per il britannico.

La classifica piloti vede dopo due gran premi Norris in testa (McLaren) con 44 punti, seguito da Verstappen (Red Bulla) a 36, quindi Russell (Mercedes) a 35. La classifica costruttori è invece Mclaren, Mercedes, Red Bull. Dalla Cina il Circus si sposta in Giappone: prossima sfida domenica 7 aprile (alle 7 ora italiana) sul circuito du Suzuka.