Formula 1: Ferrari prima e seconda al via del Gran premio del Messico

Ferrari conquista in modo del tutto inaspettato la prima fila nelle qualifiche del Gran premio del Messico di Formula 1. Dopo un inizio di weekend non proprio brillante per entrambe le vetture di Maranello, Charles Leclerc conquista la pole position con un tempo di 1:17.166, dietro di lui il compagno di squadra Carlos Sainz con un distacco di soli 67 millesimi.

Verstappen, nonostante si sia dimostrato leader indiscusso in tutte e tre le sessioni di libere è terzo, indagato dopo la corsa per rallentamenti (insieme a Russell e Alonso) ma non penalizzato. Nessuna azione intrapresa neanche nei confronti di Hamilton, anch’egli indagato al termine della sessione per potenzialmente aver violato il regime di bandiera gialla: il britannico si qualifica quindi sesto alle spalle di Sergio Perez (a sua volta “superato” dal rivale per il sedile Daniel Ricciardo, quarto).

Gran premio del Messico di Formula 1: il Q1

Il semaforo verde si accende, Il primo a lanciarsi è Kevin Magnussen e fin dal primo turno di qualifiche in pista si susseguono eventi inaspettati: Yuki Tsunoda, già consapevole di dover partire ultimo a causa delle penalità prese per le sostituzioni di cambio e motore si sacrifica per il team, offrendo la propria scia al compagno di squadra Ricciardo. Il giapponese riuscirà tuttavia a passare il taglio al Q2, a differenza di Ocon, Magnussen, Stroll, Sargeant e Norris. Il britannico di McLaren è la sorpresa in negativo della giornata: dopo essersi dimostrato particolarmente forte nel corso delle libere sarà costretto a partire dall’ultima fila per una serie di errori: la gomma media con la quale il team lo aveva fatto inizialmente scendere in pista ed un primo sporco giro lanciato sulle soft, unico vero tentativo di qualifica del britannico, poi interrotto dalla bandiera gialla finale provocata dal testacoda di Fernando Alonso.

Gran premio del Messico di Formula 1: il Q2

Il secondo turno di qualifiche vede inizialmente eliminati Zhou, Gasly, Hulkenberg, Alonso e Tsunoda, con Sainz che si salva per soli 58 millesimi. Ad Alexander Albon, rivelazione del weekend, tuttavia viene cancellato il tempo per track limits, permettendo a Zhou di accedere al Q3. Un sabato difficile per l’anglo tailandese, che via radio si lamenta del feeling con la macchina: completamente diverso da quello provato nelle spettacolari sessioni di libere.

Gran premio del Messico di Formula 1: il Q3

Due giri lanciati per i piloti della top ten consacrano la doppietta Ferrari come “vincitrice” delle qualifiche del sabato, con un Verstappen giù di tono forse per un problema al fondo. Charles Leclerc conquista a Città del Messico la sua ventiduesima pole position di carriera e la seconda di fila dopo quella del Gp di Austin.

L’appuntamento con la gara del Gran premio del Messico di Formula 1 è per le 21 di domenica sera, 29 ottobre, ora italiana: riuscirà Ferrari a portare a casa il gradino più alto del podio?