Festa della scherma lombarda alla Villa reale di Monza con Comitato regionale Lombardia della Federazione: l’iniziativa è in programma dalle 17 di giovedì 25 maggio, quando saranno premiati i 24 atleti che hanno vinto il Campionato regionale Under 14 disputato a Brescia nel mese di marzo e verrà consegnata una targa fair play a Mariaclotilde Adosini.

Festa della scherma lombarda alla Villa reale di Monza, la storia di Mariaclotilde Adosini

Atleta della Polisportiva Scherma Bergamo, si è segnalata per il bel gesto che l’ha vista protagonista in prima persona a fine febbraio scorso, in una tappa di Coppa del mondo di spada femminile Under 20 disputata a Beauvais in Francia: avendo superato un turno di eliminazione diretta per un errore di conteggio nel punteggio dell’arbitro, Adosini aveva scelto in quell’occasione di ripetere l’ultimo minuto di assalto finendo per essere eliminata.

Festa della scherma lombarda alla Villa reale di Monza, le autorità presenti

Parteciperanno anche diverse autorità: la consigliera federale Joelle Piccinino, il membro della Commissione Fie Giuseppe Cafiero, la vicepresidente del CONI nazionale Claudia Giordani, il vicepresidente del CONI regionale Claudio Pedrazzini, la delegata CONI provinciale Martina Cambiaghi, la direttrice della Scuola Regionale CONI Adriana Lombardi, , il presidente del Panathlon Club Milano Filippo Grassia, mentre a fare gli onori di casa saranno il presidente del Comitato Regionale Lombardia – FIS Maurizio Novellini, l’assessore alle Biblioteche e Sport del Comune di Monza Viviana Guidetti e il direttore della Villa e del Parco di Monza Giuseppe Distefano.