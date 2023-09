F1, pole position di Sainz a Monza, terzo Leclerc: la rossa fa sognare i tifosi

Sainz colora di rosso l’Autodromo di Monza, i tifosi in visibilio. “La prima pole a Monza è un sogno che diventa realtà e qualcosa che custodirò per sempre”. Carlos Sainz riesce nell’impresa e strappa la pole position al tiranno Verstappen, dalle tribune sale un boato: il Cavallino Rampante è tornato?

Nel corso della settimana lo spagnolo di casa Ferrari aveva dichiarato più volte il sogno di vincere a Monza, per altro nel weekend del suo compleanno. Ora, dopo aver fatto registrare il miglior tempo anche nell’ultima sessione di prove libere svoltasi in mattinata quel sogno sembra essere sempre più vicino: sarà lui a partire dalla posizione del palo.

Carlos Sainz (foto Fabio Vegetti)

I tre round di qualifica a Monza con le mescole differenti

Dopo i tre round di qualifica condotti con il formato sperimentale dell’alternative tyres allocation, gomma hard per il Q1, media per il Q2 e soft per il Q3, le due potenze dominanti pronte a contendersi il gradino più alto del Gran Premio d’Italia sembrano essere la regina del Campionato Red Bull e la padrona di casa Ferrari.

Charles Leclerc (foto Fabio Vegetti)

A partire dalla seconda piazzola (accanto a Sainz, primo con 1:20.294) nella gara di domani, il leader del Mondiale Max Verstappen dietro al poleman (per 13 millesimi), accolto prima da fischi e poi dagli applausi di un forse pentito tifo filoferrarista. Dietro di loro Charles Leclerc con il terzo tempo. In seconda fila partirà anche George Russel su Mercedes. L’altra Red Bull di Sergio Perez apre la terza fila davanti a un sorprendente Alexander Albon su Williams, mentre Lewis Hamilton scatterà dall’ottava casella.

Max Verstappen (foto Fabio Vegetti)

Per la gara Max è sicuro di avere la vettura migliore

Per la gara di domenica, mentre la Ferrari è incerta sulle proprie potenzialità ma spera nella vittoria, Verstappen è sicuro di avere la macchina migliore.

“Vi giuro che prima della qualifica non pensavo di essere così vicino alla pole – ha dichiarato Leclerc appena sceso dalla vettura – Carlos ha fatto un lavoro incredibile questo weekend – Nella gara di domani cercheremo di conquistare i due gradini più alti”.

Tredici millesimi, è quanto ha garantito a Carlos Sainz (1.20.294) la sua seconda pole position in carriera, la prima con la Ferrari, a Monza, davanti a Max Verstappen su Red Bull.