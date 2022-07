F1: il poster ufficiale del Gp d’Italia 2022, con i 100 anni dell’autodromo di Monza

Un poster che unisce il passato al futuro per festeggiare una leggenda lunga cent’anni. A meno di due mesi dal fine settimana più “rombante” per l’Autodromo di Monza, che dal 9 all’11 settembre ospiterà il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2022, l’immagine ufficiale dell’evento ha già conquistato i favori (e persino i cuori, come si legge sui social ufficiali del circuito monzese) dei tifosi.

Il poster è un inno alla velocità, un traguardo che accomuna vetture di epoche diverse che nell’arco di un secolo si sono sfidate sull’asfalto dell’autodromo diventato ben presto uno dei principali centri mondiali degli sport motoristici.

Poster Gp d’Italia 2022

Gp d’Italia 2022: il poster con le monoposto sempre più veloci

È un’immagine dinamica dalla quale le monoposto sembrano uscire, spinte da motori sempre più potenti che hanno fatto la storia dell’industria automobilistica. Per gli appassionati e per i collezionisti sarà un cimelio da conservare tanto che sono in molti a volerlo fin da subito, disponibili a pagarlo.

“Storia, bellezza, velocità. Il poster racchiude tutto” si legge tra i commenti. E ancora: “La locandina più bella che abbia mai visto” scrive un altro tifoso.

Gp d’Italia 2022: interesse molto alto per la gara di settembre

Quest’anno l’interesse per la gara italiana e per la Formula 1 in generale sembra essere molto alto. Tante le richieste di biglietti anche dall’estero tanto che molti posti risultano già esauriti. Battuto il record dell’ultimo Gran Premio prima del Covid, quello del 2019 vinto da Leclerc al volante della “Rossa”. Molti tifosi italiani si augurano di festeggiare le prime cento candeline dell’impianto monzese con una doppietta della Ferrari. Ma, è bene ricordare, che Monza è il circuito delle sorprese e in cent’anni ne ha viste davvero tante.