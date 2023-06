F1, Gp di Spagna: Verstappen sempre davanti a tutti con Sainz, dispersi Perez e Leclerc

Verstappen conquista Pole Position nel corso delle Qualifiche del Gran Premio di Formula 1 di Spagna: sarà l’olandese a scattare dalla prima posizione della griglia, per la prima volta sul circuito di Barcellona, a fianco a uno dei “padroni di casa”, il ferrarista Carlos Sainz, secondo a soli 462 millesimi da Verstappen. Terza l’inattesa McLaren di Lando Norris.

F1, Gp di Spagna: Gasly retrocesso, Leclerc in difficoltà

A qualificarsi con il quarto tempo nel corso delle Qualifiche del sabato era stato Pierre Gasly, davanti a Hamilton e Stroll. Il francese dell’Alpine, tuttavia, scatterà dalla decima posizione, retrocesso per impeding, prima ai danni di Sainz, poi di Verstappen. Partirà solo ottavo Fernando Alonso, altro idolo nazionale, tre posizioni dietro al compagno di squadra Stroll. Disperse al di fuori della top ten anche la Red Bull di Sergio Perez, undicesima, e la Ferrari di Charles Leclerc, che esclusa dal Q1 con il diciannovesimo tempo, partirà dalla pit-lane per aver sostituito alcuni elementi.

F1, Gp di Spagna: cosa succede nel Q1

Con una partenza di Qualifiche umida, a causa della pioggia caduta nella terza sessione di libere e della lieve pioggerellina, molti piloti faticano a restare in pista nel corso del Q1: il primo a finire nella ghiaia è proprio lo spagnolo Fernando Alonso, seguito da Bottas e Albon, che nonostante abbiano procurato bandiera rossa riescono a tornare in pista. La monoposto di Leclerc, invece si dimostra inguidabile, un secondo più lenta rispetto a quella del compagno di squadra Sainz, e pertanto costantemente nella zona di eliminazione. Il monegasco, privato anche di un tentativo lanciato essendo stato chiamato alla pesa, infatti, non passerà al Q2, insieme a Bottas, Magnussen, Albon e Sargeant.

F1, Gp di Spagna: risultati del Q2

Nel corso della seconda sessione di Qualifiche Verstappen torna a monopolizzare la prima posizione, ma a stupire è Lando Norris che nel suo ultimo tentativo sul filo della bandiera a scacchi soffia alla Ferrari di Sainz la seconda posizione. Il Q2 miete tra le sue vittime, tuttavia, una Red Bull e una Mercedes: quelle di Perez e Russel, alle prese con diversi errori. Insieme a loro non passano all’ultima sessione anche Zhou, e le due AlphaTauri di De Viries e Tsunoda.

F1, Gp di Spagna: Verstappen in pole eguaglia il suocero Piquet

Il Q3 ha un unico vero protagonista: Max Verstappen, in grado di mettere al sicuro la Pole Position con un unico tentativo. Per l’olandese si tratta della prima posizione del palo conquistata sul tracciato di Barcellona, e la ventiquattresima Pole Position di carriera, che lo porta ad eguagliare quelle conquistate dal “suocero” Nelson Piquet.