Equitazione: il monzese campione di reining, Filippo e Tony sul tetto del Mondo

Filippo Milani sul tetto del mondo. Lo studente di Monza ha conquistato, con la squadra Young Rider, la medaglia d’oro al Campionato del Mondo di equitazione (specialità reining), che si è svolto in Svizzera la scorsa settimana, portando sul gradino più alto del podio l’Italia alla presenza di altre 13 nazioni e ben 140 cavalieri.

Equitazione: il monzese campione di reining, Filippo Milani e gli Young Rider nel ranch di Corinna Schumacher

Monza Filippo Milani Campionato Mondiale equitazione spec. Reining

Il team degli Young Rider italiani era composto da Filippo Milani, caposquadra, Lucio lavezzari, Rebecca Folcia e Ludovica Zambelli. Il monzese ha ottenuto anche il quinto posto nella competizione individuale dopo aver guidato il round. Dopo tre anni di sospensione delle manifestazioni internazionali, l’Italia si è presentata con cinque team formati da una nuova generazione di cavalieri incredibili che hanno corso per la bandiera italiana con grinta e talento nel Ranch di Corinna Schumacher a Ginevra, portando in Italia un bottino di 11 medaglie: 5 ori, 3 argenti e 3 bronzi.

Con un incredibile punteggio totale di 650 il giovane team italiano, capitanato da Milani, si è assicurato il primo posto. Un record assoluto che conferma la notevole competitività dei reiner azzurri a tutti i livelli.

Equitazione: il monzese campione di reining, allenamenti al Rio Vallone di Bellusco

Filippo Milani, 20 anni, grande promessa della disciplina equestre americana, ormai diffusa in Italia, si allena al centro ippico Rio Vallone di Bellusco sotto la guida dei suoi trainer Alessandro Milani (il papà) e Davide Chiarello e ha come compagno di gara “PL What a Woman”, un Quarter Horse sauro.

Equitazione: il monzese campione di reining, «quello che si prova a correre per la propria squadra ai Mondiali non si può descrivere»

«Le gare con Tony (soprannome del suo cavallo) che mi accompagna da quasi un anno sono sempre emozionanti perché è un cavallo di grande cuore – ha detto il giovane – ma quello che si prova a correre per la propria squadra, dopo essere stati selezionati dal coach della nazionale, Alessandro Meconi, ai Mondiali, non si può descrivere, è pura gioia accompagnata da tanto orgoglio. Un ringraziamento va anche alla nostra performance coach, Elena Giulia Montorsi, che ci ha sostenuti in momenti di grande tensione, e perché no di ansia, con lo spirito vincente che ci ha permesso di raggiungere il traguardo sperato. Grazie ai miei istruttori e addestratori: papà Alessandro e Davide Chiarello che quotidianamente lavorano con me e con Tony. Non dimentichiamo Rebecca, mia sorella, che con un’attenzione incredibile e tanta professionalità, segue la cura e il benessere di Tony».