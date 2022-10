Equitazione: il Mascheroni Testimonial Team di Giussano in evidenza in Norvegia

Alla prima tappa della World Cup di salto ostacoli disputata a Oslo, in Norvegia, ha gareggiato il cavaliere italiano Francesco Turturiello con i colori del “Mascheroni Testimonial Team” di Giussano. «Turturiello, al Kingsland Horse Show di Oslo, uno dei più grandi eventi sportivi al coperto della Norvegia, ha impiegato il cavallo Made In’t Ruytershof, e ha chiuso in undicesima posizione al jump-off, con otto penalità, in 50”21 -spiega il giussanese Ugo Mascheroni-. Il nostro cavaliere ha raccolto sei punti, mentre al primo posto della classifica si è insediato lo svizzero Bryan Balsiger su Dubai du Bois Pinchet, che ha chiuso con un netto di 41”38 e incamerato venti punti».

Equitazione: in novembre una prova a Fieracavalli di Verona

Francesco Turturiello in gara

In Norvegia è iniziato quindi il massimo circuito professionistico indoor di salto ostacoli di equitazione che per il girone Europa Ovest conta 14 tappe, 9 nell’anno in corso, le altre nel 2023. La tappa italiana (è in calendario dal 4 al 6 novembre) durante Fieracavalli di Verona (che inizia giovedì 3 novembre), dove la partecipazione italiana sarà più numerosa. La finalissima della Fei World Cup, aperta ai migliori 18 del girone Europa Ovest e ai qualificati degli altri 15 gironi nel mondo, si svolgerà in aprile 2023 negli Usa, a Omaha, in Nebraska.