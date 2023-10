Eccellenza: girone A da dimenticare, bene Muggiò e Leon nel B

Nel girone A turno di campionato da dimenticare per le squadre brianzole. Il Base 96 Seveso perde 1-0 sul campo della capolista Calvairate ma perdono di misura anche il Meda 1913 con l’Accademia Calcio Vittuone (in panchina il nuovo allenatore Giorgio Frigau, ex della Leon Vimercate, squadra juniores) e l’Ardor Lazzate con la Castanese. Nel girone B il Muggiò si conferma in vetta grazie al successo per 2-3 in casa del Castelleone mentre continua la risalita la Leon Vimercate che batte 2-1 la Nuova Sondrio; arriva un’altra sconfitta per la Vis Nova Giussano che cade 1-0 con l’AltaBrianza Tavernerio.

Eccellenza: il girone A, Ardor Lazzate

Dopo due vittorie che avevano risollevato il morale e migliorato la posizione in classifica, l’Ardor Lazzate incassa la terza sconfitta a Castano Primo. La squadra di mister Ferdinando Fedele è apparsa più determinato nel primo tempo e addirittura al 15’ con Giangaspero ha avuto tra i piedi la palla goal ma l’attaccante ha calciato sopra la traversa. I padroni di casa sbloccato il risultato al 6’ della ripresa con Stiso e lo hanno poi difeso senza affanno.

Eccellenza: il girone A, Base Seveso

Sfortunata trasferta a Milano della Base Seveso sconfitta dalla capolista Calvairate con un penalty trasformato al 25’ del secondo tempo dall’attaccante Sejdou Sow.

Eccellenza: il girone A, Meda

Disco rosso del Meda sconfitto anche sul sintetico di Ossona dall’Accademia Vittuone nello scontro diretto tra ultima e penultima della classe. Il gol decisivo arriva sul finire della prima frazione con un destro da fuori area di Lombardo. In precedenza vibranti proteste dei bianconeri per un gol ingiustamente annullato per fuori gioco al 19° minuto a Filomeno che arrivava da dietro su imbeccata di Brighenti.

“Nel secondo tempo perdiamo anche Laribi espulso e Martino, per un infortunio, per cui il pareggio non arriva – commenta Gigi Cairoli, presidente del Meda – Che non sarebbe stato semplice il cammino in Eccellenza lo sapevamo. Per questo non abbassiamo la guardia”.

Ma domenica al “Città di Meda – Mino Favini” altro esame per il team bianconero che ospita la capolista Calvairate.

Eccellenza: il girone A, la classifica

Classifica: Calvairate 16 punti; Casteggio 14; Oltrepò, Caronnese 13; Magenta 11; Base 96 Seveso 10; FBC Saronno 9; Verbano, Solbiatese, Castanese, Pavia 8; Ardor Lazzate 7; Sestese, FC Milanese 6: Accademia Pavese 5:; Vergiatese 4; Accademia Vittuone 3; Meda 1 punto.

Eccellenza: il girone B, Leon Vimercatese

Muggiò e Leon Vimercate sugli scudi. La squadra di Joelson incasella la seconda vittoria battendo il Sondrio squadra ambiziosa che a Vimercate è stata costretta a inseguire: dopo aver subito la rete di Ferrè (bella conclusione da fuori area) solo nella ripresa raggiunge il pareggio con il neoentrato Idriss Quenum, su assist di Martinez. I padroni di casa metabolizzato il colpo, rialzano il baricentro e nei minuti finali Bonseri, con una conclusione da fuori area, batte Rodriguez regalando i tre pinti alla Leon e costringendo i valtellinesi al primo stop della stagione.

Eccellenza: il girone B, Muggiò

Il Muggiò, con un’eccellente prestazione del collettivo, si conferma con la Trevigliese in vetta al girone grazie al successo per 2-3 in casa del Castelleone con le firme di Diana (doppietta) e Vassallo. A Canzo prosegue il momento negativo della Vis Nova Giussano sconfitta dall’Alta Brianza, squadra allenata da Andrea Ardito. Poche le occasioni create da entrambe le squadre: decisivo il goal di Matteo Vigano (quinto in questa stagione) con un colpo di testa su calcio d’angolo battuto da Isacco.

Eccellenza: il girone B, la classifica

Classifica: Muggiò, Trevigliese 14 punti; Mapello 13; Altabrianza Tavernerio, Nuova Sondrio 11; Leon, San Pellegrino 9; Offanenghese, Soresinese, Arcellasco Città di Erba, Cisanese 8; Soresnese 7; Castelleone 6; Calolziocorte, Vis Nova Giussano 4; Tribiano, Lemine Almenno, Brianza Olginatese 3 punti. Calolziocorte e Offanenghese una partita in meno.

Eccellenza: il prossimo turno

Prossimo turno domenica 15 ottobre ore 15,30. Girone A: Ardor Lazzate – Verbano Calcio; Base 96 Seveso – Acc.Pavese San Genesio; Meda – Calvairate. Girone B: Mapello – Leon; Muggiò – Soncinese; Vis Nova Giussano – Tribiano.