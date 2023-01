Debutto con 365 concorrenti a Oggiono per il campionato brianzolo di cross

Con la prima gara disputata a Oggiono, promossa nell’area del centro sportivo di via Bachelet e perfettamente organizza dall’Asd Avis Oggiono, è iniziata la trentaseiesima edizione del campionato brianzolo di cross, aperta ad atlete ed atleti Over 18. La prova ha radunato ben 365 concorrenti provenienti da tutta la Lombardia che si sono confrontati in tre gare: nella prima per Master uomini e podisti over 50 si è imposto Marco Premoli (appartiene alla categoria M55 ed è tesserato all’Atletica Paratico). Nella seconda per gli Juniores uomini e donne e altre categorie femminili, il primo atleta al traguardo è stato Jacopo Turra, Junior della Runamay Milano. Nella terza dove erano impegnati atleti Seniores, Promesse e Master fino alla categoria M45 uomini, si è imposto Davide Perego, Senior affiliato ai Falchi Lecco.

Cross: Paredi e Aleksana tra i vincitori di categoria

Simone Paredi

Tra i vincitori di categoria spiccano i nomi di Simone Paredi (SM 45 – Atletica Pidaggia), podista fortissimo anche nelle corse in montagna, e Dayana Nikolaeva Aleksana (Senior – Atletica Brescia Marathon), che ha al suo attivo prestigiose affermazioni tra quali anche un giro postico dell’Isola d’Elba.

Cross: il calendario della manifestazione

Il campionato brianzolo prevede altre quattro prove. La prossima è ad Agrate Brianza (11 febbraio – organizzano I Gamber de Cuncuress – telefono 331/ 5769008 Claudio Stucchi; Parco Aldo Moro, via Cantin); quindi parco di Monza (25 febbraio – Cascina San Fedele – organizza il Gp Villasantese – telefono 347/ 4282422 Elio Riboldi); quarta prova a Desio (4 marzo – organizzano i Runners Desio – telefono 349/ 1635492, parco Villa Cusani Tittoni-via Lampugnani, 62 – Desio). Gran finale il 18 marzo a Carate Brianza nel parco di viale Garibaldi Residenza “ll Parco” (organizzano i Marciacaratesi, telefono 333/ 4283920), dove sarà assegnato il “Trofeo Molteni” messo in palio da Fidal Lombardia. Premiazioni finali a Carate Brianza venerdì 31 marzo nella tensostruttura della residenza “Il Parco”.