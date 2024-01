Cross, la seconda tappa del Brianzolo: i risultati di Oggiono

Alla seconda tappa del Campionato Brianzolo di corsa campestre, edizione 37, disputata sabato pomeriggio a Oggiono, perfettamente organizzata nell’area del Centro Sportivo di via Bachelet dall’Avis Oggiono, si sono presentati ai nastri di partenza 332 atleti: un numero elevato se si considera che anche questa edizione del circuito è riservata solo ad atleti ed atlete a partire dalla categoria juniores.

Cross, la seconda tappa del Brianzolo: Master maschile i più numerosi

La gara più partecipata è stata quella maschile dei Master, dalla categoria Over 50 sino a quella degli over 70. In questo raggruppamento composto da 145 runners, sul podio sono saliti tre podisti della società Atletica Paratico e con il crono di 21’48” sul percorso di sei chilometri, ha vinto Roberto Pedroncelli (primo nella categoria SM55) che si era imposto nella prima prova disputata a Seregno davanti al compagno di squadra Marco Premoli (secondo Cat. SM55) in 22’54 e Stefano Lissoni (primo cat.SM50) in 23’10”.

Nella gara per gli Junior maschili e tutte le categorie femminili, a dominare sono stati quest’ultime: ha vinto in 12’06” Martina Ripamonti (Polisportiva Team Brianza – Lissone) davanti a Cinzia Cucchi (Atl.Paratico) in 12’11” e Chiara Fumagalli (I Bocia Verano Brianza) in 12’17”.

Nella terza gara dove erano impegnati atleti senior, promesse e master fino alla categoria M45 uomini, si è imposto Alessandro Riva (Us. Malonno) in 20’12”, che ha preceduto Davide Perego, podista senior affiliato ai Falchi di Lecco in 20’15” e Alessandro Claut (DK Runners Milano) in 20’31”.

Cross, la seconda tappa del Brianzolo: i vincitori di categoria

I vincitori di categoria – M50: Stefano Lissoni (Atl.Paratico) 23’10”; M55: Roberto Pedroncelli (idem) 21’48”; M60: Luigi Riva (Daini Carate Brianza) 23’50”; M65: Giuseppe Fagiani (Atl.Valle Imagna) 27’54; M70: Aurelio Moscato (Polisp.Libertas Cernusco) 26’30”.

Senior femminile: Martina Ripamonti (Polisp. Team Brianza – Lissone) 12’06”; F35: Chiara Fumagalli (I Bocia Verano Brianza) 12’17”; F40: Cinzia Cucchi (Atl.Paratico) 12’11”; F.45: Giovanna Terraneo (Marciacaratesi) 12’23”; Juniores F: Lara Oltolini (Atl.Andromeda); F50: Simona Baracetti (Road Runners Milano) 12’42”; Promesse: Anna Panzeri (Atl.Lecco) 13’09”; F55: Daniela Gilardi (Sev Valmadrera) 13’59”; F60: Lopes Donzilla (Marciacaratesi) 14’24”.

Junior maschile: Luca Proserpio (Amici Sport Briosco) 15’19”; Senior: Alessandro Riva (Us.Malonno 20’12”); M45: Alessandro Claut (DK Runners Milano) 20’31”; M35: Moreno Sala (Gs. Cometa) 20’58”, Promesse: Giacomo Talamazzini (Euroatletica) 21’30”.

Cross, la terza tappa del Brianzolo ad Agrate Brianza

Terza prova sabato 3 febbraio ad Agrate Brianza. Info: Gamber de Cuncuress, tel. 331-5769008 Claudio Stucchi.