Coppa Italia: il Monza affronterà il Brescia nei sedicesimi

Sarà il Brescia l’avversaria del Monza nei sedicesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2024-25. La formazione di Rolando Maran ha eliminato il Venezia nei trentaduesimi, vincendo 3-1 in casa e garantendosi la sfida contro i biancorossi. I sedicesimi di finale tra Monza e Brescia sono in programma in gara secca all’U-Power Stadium mercoledì 25 settembre (data e orario verranno comunicati più avanti dalla Lega Serie A).

Coppa Italia: il Monza affronterà il Brescia e il Trofeo Berlusconi

I biancorossi guidati da mister Alessandro Nesta venerdì 9 agosto avevano sconfitto sempre tra le mura amiche il Sudtirol dopo i calci di rigore nel corso dei trentaduesimi (la gara era finita 0-0 nei tempi regolamentari). Intanto la formazione brianzola si sta preparando per il secondo trofeo Silvio Berlusconi contro il Milan in programma martedì sera 13 agosto a San Siro, ultimo test prima del debutto in campionato nel weekend sul campo dell’Empoli.