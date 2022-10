Como Women a Sovico: sfida a padel per le calciatrici

Calcio o tennis? Padel, grazie. Non è uno scherzo (di poco in anticipo sulla notte di Halloween), ma un’occasione di sport e divertimento che ha messo d’accordo tutti. “Tennis & Sports Open”, associazione di Sovico, ha invitato le calciatrici del Como Women per una partita di padel.

Como Women a Sovico: invito di Tennis & Sport Open di Luca Vilone

Approfittando della presenza in Brianza della squadra femminile comasca (impegnata nelle ore successive allo stadio Ferruccio di Seregno, terreno di casa, contro il Sassuolo), la società di calcio ha accolto l’invito lanciato dal direttore sportivo Luca Vilone e si è presentata al centro sportivo di Sovico per un incontro amichevole di padel, una fra le passioni sportive più in voga. Un momento speciale per il club di tennis sovicese, sempre attento a ritagliarsi occasioni di divertimento e conoscenza promuovendo sport e intrecciando relazioni con società, sodalizi e discipline sportive.

Como Women a Sovico: scambio di omaggi e foto di rito

L’appuntamento si è registrato nel pomeriggio di venerdì 28 ottobre sui campi di via Santa Caterina a Sovico alla presenza dei vertici di Tennis & Sports Open e della società di calcio femminile. Un momento di sport particolare, contraddistinto alla fine anche dal classico scambio di omaggi (felpe griffate Sovico e gagliardetto di Como Women) e dalla foto di rito che ha unito le calciatrici con il maestro Luca Vilone, sotto gli occhi di atleti e maestri di tennis. Un pomeriggio di festa che ha sancito una simpatica amicizia tra i due Club.