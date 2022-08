Calcio femminile: il Como Women apre la campagna abbonamenti al “Trabattoni” di Seregno

In vista della partita di esordio in Serie A del Como Women, in programma sabato 27 agosto alle ore 20,30 allo stadio “Ferruccio Trabattoni” di Seregno, è iniziata ufficialmente la campagna abbonamenti 2022/2023 e per l’occasione la società Como Women ha deciso di omaggiare tutti i suoi tifosi con una maglia da gioco ufficiale da assegnare a chi acquisterà il titolo d’accesso stagionale. Sono tre le formule di abbonamento per garantire l’accesso al “Ferruccio” a tutte le 13 partite casalinghe di campionato della Como Women: Tribuna centrale: €200; tribuna laterale: €150; tribuna laterale scoperta: €100. Le gare interne verranno disputate allo stadio “Ferruccio” che aprirà i battenti sabato 27 agosto alle ore 20.30 per accogliere i campioni in carica della Juventus.

Calcio femminile: il Como Women e la Serie A

Il Como Women giocherà un totale di 13 partite casalinghe nella stagione 2022/23, così suddivise: nella prima fase affronterà, con modalità di andata e ritorno, tutte le altre nove squadre che compongono il campionato di Serie A femminile. Nella seconda fase, in base al piazzamento in classifica nel primo ciclo di partite, disputerà i playoff scudetto (ammesse le prime cinque classificate) oppure i playout salvezza (tra le ultime cinque classificate).

Calcio femminile: il Como Women e come abbonarsi

Per abbonarsi basta visitare l’apposita sezione ‘abbonamenti’ sul sito ufficiale del club e seguire le istruzioni indicate. I biglietti per le singole partite saranno invece acquistabili sul sito Vivaticket, nella settimana antecedente la gara. I prezzi dei biglietti sono i seguenti: Tribuna centrale: €20; tribuna laterale: €15; tribuna laterale scoperta: €10. L’ingresso allo stadio sarà gratuito per tutti i ragazzi e le ragazze con meno di 14 anni.

Calcio femminile: il Como Women e l’invito di Verga

In occasione dell’apertura della campagna abbonamenti, il presidente della società, Stefano Verga, ha rivolto un messaggio a tutti i sostenitori della squadra: “Invito tutti i tifosi e le tifose a venire allo stadio a supportarci quest’anno. Giochiamo in Serie A e abbiamo la volontà e l’obiettivo di stupire tutti quanti. Avremo però bisogno del sostegno di ogni singolo supporter per raggiungere grandi traguardi”

Dopo il test di allenamento contro il Cittadella Women, conclusosi con la vittoria per due reti a uno, il Como Women ha presentato ufficialmente la prima maglia da gara per la stagione 2022/23 che verrà indossata sabato 27 agosto contro i campioni in carica della Juventus Women. Come da tradizione la prima maglia è di colore blu, con profili in oro per rimandare allo stemma della società. La divisa da portiere è invece completamente rossa.