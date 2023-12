Ciclocross: Vigilia internazionale ad Albiate

Donne alla ribalta in gare di ciclocross. È accaduto a Ferentino e a Sabbio Chiese: in questa località in provincia di Brescia, la lissonese Rebecca Gariboldi ha aggiunto un’altra perla alla preziosa collana di risultati conquistati in questa stagione. L’atleta brianzola, 27 anni (39° nell’UCI Ranking Donne 2023/24) affiliata al Team Cingolani ha dominato infatti la scena tra le atlete Elite in una gara disputata su di un circuito definito da tutti gli atleti presenti “veramente molto tosto”, e ha anticipato al traguardo la ventenne friulana Alice Papo (Team DP 66) e la bergamasca Katia Moro. La gara era valida quale settima prova del Trofeo Lombardia Ciclocross – Memorial Claudio Bonfanti.

Al Parco delle Molazzette di Ferentino (provincia di Frosinone) nella gara valida come terza tappa di Lazio Cx e che assegnava i titoli di Campione Provinciale Ciclocross del CP Frosinone, Sara Tarallo atleta della Salus Seregno Academy ha conquistato il primo posti nella categoria juniores. A far da cornice all’evento una gimcana per giovanissimi.

Ciclocross della Vigilia di Natale (Memorial Giovanni Bartesaghi) in Villa Campello

In Brianza sale l’attesa per il Ciclocross della Vigilia di Natale (Memorial Giovanni Bartesaghi) che quest’anno si svolgerà domenica 24 dicembre nella inedita location del Parco Villa Campello dove, ritrovo, partenza, arrivo e parcheggio sono stati fissati in via Gatti ad Albiate. Numerose e in crescita le adesioni dei partecipanti: attualmente sono oltre duecento i corridori iscritti alla competizione internazionale, ultima prova della European Cup per le categorie Juniores e Under 23, organizzata dalla SMO Sport Management Organization di Fabio Perego. Al via i migliori specialisti del fuori strada nazionale e atleti provenienti dalla vicina Svizzera quindi da Francia, Ungheria e Repubblica Ceca.

Alle 9.45 verrà data la partenza della prima gara quella per le donne Categoria Under 23.