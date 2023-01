Ciclocross, al Memorial Lainati brillano le atlete brianzole

Rebecca Gariboldi mette la sua firma sul Trofeo Città di Seregno-Memorial Lainati: davanti ad una bella cornice di pubblico, in una giornata dell’Epifania grigia dal punto di vista climatico, l’atleta del Team Cingolani – che è di Lissone e correva in casa – ha imposto la sua legge precedendo Alice Maria Arzuffi, al secondo impegno stagionale, e la figlia d’arte Lucia Bramati, reduce da uno stop dovuto al long covid. Tra le juniores successo per Greta Pighi del team A Favore del Ciclismo, mentre tra gli juniores si è imposto Tommaso Bosio della Guerciotti Development. Un lampo tricolore nel settore maschile: Jakob Dorigoni (Team Torpado) ha vinto allo sprint il Trofeo superando Samuele Leone della Selle Italia Guerciotti.