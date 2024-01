Ciclocross, 2mila appassionati assistono a Seregno al trofeo in ricordo di Enrico Lainati

Circa 2mila persone hanno assistito sabato 6 gennaio, in zona Porada a Seregno, alla terza edizione del trofeo “Città di Seregno-memorial Enrico Lainati” di ciclocross, promossa dalla Respace Biketeam e da Cicli Brianza. «Abbiamo registrato 360 iscrizioni e 260 presenze -hanno spiegato Marco Tagliabue e Nicola Viganò, presidenti delle società promotrici-, un dato positivo, se consideriamo la concomitanza di alcune gare in Veneto. Il percorso, con lunghi rettilinei ed ampie curve, insolito in Italia, è stato molto apprezzato». Tra gli elogi, quello di Paola Pezzo, già campionessa olimpica, presente al seguito del figlio Patrick Pezzo Rosola. «L’obiettivo per il 2025 -hanno concluso Tagliabue e Viganò- è avere un campionato da proporre».

Ciclocross: i risultati delle gare del mattino

Un’immagine che documenta le difficoltà incontrate strada facendo dai concorrenti

Queste sono le classifiche delle singole prove del mattino. Juniores maschili: 1) Nicolò D’Alessandro (Stm Associazione Sportiva), 2) Christian Fantini (Ktm Alchemist Powered), 3) Riccardo Colombo (Gb Junior Pool Cantù); Open femminili: 1) Nicole Pesse (Fas Airport Service), 2) Marta Zanga (Beltrami Tsa Tre Colli), 3) Vittoria Rizzo (Stm Associazione Sportiva); Juniores femminili: 1) Elisa Ferri (Fas Airoport Service), 2) Arianna Bianchi (idem), 3) Nelia Kabetaj (idem); Open maschili: 1) Samuele Leone (Fas Airport Service), 2) Nicolas Samparisi (Ktm Alchemist Powered), 3) Samuele Scappini (Beltrami Tsa Tre Colli); Master fascia 1 maschili: 1) Antonio Macculi (Team Cingolani), 2) Emanuele Bolzoni (Breviario Bonate Sopra), 3) Daniele Passi (Team Lnc).

Ciclocross: gli esiti delle prove del pomeriggio

Una delle premiazioni delle gare del pomeriggio, con Paola Pezzo, prima a destra, sul palco

Ecco invece i risultati delle gare del pomeriggio. Esordienti 1 maschili: 1) Luca Ferro (Bustese Olonia), 2) Nicolò Maglietti (Mtb I Cinghiali), 3) Jacopo Palermo (Velò Mortirone); Esordienti 1 femminili: 1) Anna Mombello (Mtb I Cinghiali), 2) Viola Moretti (Gs Cicli Fiorin Cycling), 3) Camilla Isorni (Gs Cicli Fiorin); Esordienti 2 maschili: 1) Matteo Gualtieri (Guerciotti Salus), 2) Riccardo Longo (Team Serio), 3) Matteo La Capria (Melavì Tirano Bike); Esordienti 2 femminili: 1) Beatrice Maifrè (Melavì Tirano Bike), 2) Giorgia Sardi (Gagabike Team), 3) Eva Ghilotti (Team Rebel Bike Paredi); Allievi 1 maschili: 1) Lorenzo Milani (Gs Cicli Fiorin), 2) Raffaele Armanasco (Us Biassono), 3) Andrea Colombo (Gs Cicli Fiorin); Allievi 1 femminili: 1) Elisa Zipoli (Team Serio), 2) Emma Riccardi (Hard Rock Race Team), 3) Giada Galasso (Ciclitica Rostese); Allievi 2 maschili: 1) Patrick Pezzo Rosola (Zanolini-Q36.5 Sudtirol), 2) Ivan Colombo (Team Pool Cantù), 3) Matteo Villa (Gc Montegrappa); Allievi 2 femminili: 1) Elisa Bianchi (Guerciotti Salus), 2) Elisa Giangrasso (idem), 3) Nicole Azzetti (Zanolini-Q36.5 Sudtirol); Master fascia 2 maschili: 1) Carmine Del Riccio (Sunshine Racers Nals), 2) Simone Gambarelli (Salus Academy), 3) Ivan Testa (Vam Race); Master fascia 3 maschili: 1) Mauro Tursi (Loris Bike Pro Team), 2) Marco Giacomelli (Team Loda), 3) Fabio Cecchetti (Triangolo Lariano); Woman: 1) Francesca Cucciniello (Scv Squadra Corse), 2) Silvia Folloni (Team Olona), 3) Veronica Mosconi (Salus Academy).