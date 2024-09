Ciclismo su pista: Acuti e Colella protagonisti agli Italiani giovanili

Si sono conclusi nel velodromo Pilone di Noto, i Campionati Italiani Giovanili su Pista che hanno visto l’assegnazione di 20 titoli italiani e la partecipazione di 174 atleti provenienti da tutte le regioni. La parte del leone l’ha fatta la rappresentativa della Lombardia, in grado di portare a casa 11 titoli dei venti a disposizione. Seguono, nel medagliere, l’Emilia Romagna e Veneto, con tre titoli.

Ciclismo su pista: medaglie individuali e a squadre

Importante anche il bilancio degli atleti tesserati a società della Brianza, in particolare quelli di Maria Acuti (Vc Sovico) che ha vinto il titolo di campionessa italiana inseguimento individuale e un argento nella prova a squadra e di Filippo Colella (Us Biassono) che con il titolo nazionale dell’inseguimento individuale ha portato a casa l’argento vinto nel madison in coppia con Paolo Favero (Pool Cantù Gb Junior).

Ciclismo su pista: tutte le classifiche della gare nel velodromo di Noto

VELOCITÀ A SQUADRE – DONNE ALLIEVE: 1° Lombardia con Anna Bonassi – Giulia Costa Staricco (Sc.Cesano Mad..) – Martina De Vecchi; 2° Trento; 3° Emilia Romagna.

VELOCITÀ A SQUADRE – ALLIEVI: 1° Lombardia con Ivan Mosè Borghi Pellizzoni (Gs.Cicli Fiorin Baruccana), Cesare Castellani, Mattia Serini; 2° Veneto; 3° Emilia Romagna.

INSEGUIMENTO A SQUADRE – DONNE ALLIEVE: 1° Emilia Romagna; 2° Lombardia con Giulia Santella, Emma Colombo (Sc.Cesano Mad.), Giada Cattani, Maria Acuti (Vc.Sovico) – 3° Friuli Venezia Giulia

INSEGUIMENTO A SQUADRE – ALLIEVI: 1° Lombardia con Marco Zocco, Ruben Ferrari, Paolo Favero, Filippo Colella (Us.Biassono); 2° Veneto; 3° Toscana

KEIRIN DONNE ALLIEVE: 1° e Campionessa Italiana Greta Bordin (Gs.Cicli Fiorin).

INSEGUIMENTO INDIVIDUALE DONNE ALLIEVE: 1° e Campionessa Italiana Maria Acuti (Vc.Sovico); 2° Alessia Orsi (Emilia Romagna)

MADISON ALLIEVI: Secondi classificati in maglia Lombardia; 2° Paolo Favero / Filippo Colella Us.Biassono)

MADISON DONNE ESORDIENTI: Terze classificate in maglia Lombardia Viola Zambelli / Isabel Di Sciuva (Gs.Fiorin).