Ciclismo: Fiorin, Tonetti e Confalonieri, tre brianzole agli Europei su strada

Le attenzioni degli sportivi si stanno concentrando sulle corse si strada. Innanzitutto per quelle previste nel Limburgo dove da mercoledì 11 sino a domenica 15 settembre si svolgono i Campionati Europei su strada. Oltretutto per queste corse in linea agisce da richiamo la presenza in maglia azzurra di tre popolari atlete brianzole. Selezionate dal Ct.Paolo Sangalli: lungo le strade dei Paesi Bassi, gareggeranno nella categoria U23 Sara Fiorin di Seveso, frazione Baruccana (Team UAE Development) e Cristina Tonetti di Besana Brianza (Laboral Kutxa Fundacion Euskadi) e nella categoria Elite, Maria Giulia Confalonieri di Seregno (Uno X Pro Cycling.

Ciclismo: Confalonieri ha chiuso la stagione col Tour de Romandie

Lo scorso fine settimana invece sulle strade elvetiche del Tour de Romandie Feminin, Alice Maria Arzuffi di Seregno (Ceratizit Wnt Pro Cycling) ha disputato l’ultima gara a tappe della sua stagione chiudendo al 23° posto nella classifica finale al cui vertice si è posizionata la belga Lotte Kopechy.

Ciclismo: tra le allieve, Acuti quinta a Borgo Valsugana

Nella gara disputata a Borgo Valsugana i fari si sono accesi sulle atlete della categoria Allieve che pur dovendo fare i conti con la pioggia hanno dato vita ad una gara entusiasmante. Al termine a giocarsi la vittoria sono rimaste tre ragazze e a decretare la vincitrice è stata una volata: ad alzare le braccia al cielo e conquistare la Coppa Rosa è stata Agata Campana (Eletta Trentino) che ha preceduto l’emiliana Alessia Orsi (Calderara Stm Riduttori) e la trevigiana Azzurra Ballan (UC Giorgione). Ai piedi del podio si è classificata la tedesca Edda Bieberle, al quinto posto ha chiuso la campionessa italiana a cronometro Maria Acuti (Velo Club Sovico), con la tuttofare del pedale Giorgia Pellizotti (Sanfiorese) sesta.