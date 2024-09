Ciclismo: Lissone aspetta la Coppa Agostoni, più sicura e di domenica

Tutto pronto per la Coppa Agostoni a Lissone. Grande novità, per questa 77esima edizione sarà il giorno della competizione, domenica 6 ottobre; resta invariato lo start a Lissone, allo stabilimento Cleaf alle 12.30 con il chilometro zero da via Catalani presso la concessionaria Bona e il traguardo in via Matteotti.

Ciclismo: Lissone aspetta la Coppa Agostoni, domenica 6 ottobre e il Trittico lombardo

Spostare la gara alla domenica consentirà un minor impatto sul traffico locale e consentirà a molti appassionati di vivere in prima persona l’intero evento.

Come sempre la competizione è organizzata dallo Sport Club Mobili Lissone, e sarà la prima delle Grandi Classiche d’autunno che anticipano Il Lombardia, che si disputerà il sabato successivo, 12 ottobre, e come d’abitudine aprirà il Trittico Regione Lombardia, che quest’anno torna a “compattarsi” e vedrà Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine disputarsi una dopo l’altra. Confermate finora già 9 squadre World Tour.

Lissone Aspettando la Coppa Agostoni 2024 Lissone Aspettando la Coppa Agostoni 2024

Ciclismo: Lissone aspetta la Coppa Agostoni, l’invasione delle famiglie

Intanto la scorsa domenica Lissone è stata pacificamente “invasa” dai piccoli amatori della due ruote con il tradizionale appuntamento “Aspettando la Coppa Agostoni” insieme alle famiglie.

«Dopo diversi anni di attesa, grazie al tanto lavoro fatto dallo Sport Club Mobili Lissone e al successo delle ultime edizioni, l’Agostoni si correrà finalmente di domenica – commenta Enrico Biganzoli, presidente dello Sport Club Mobili – Abbiamo accorciato il circuito per dare un po’ di respiro ai corridori e lavorato molto per renderlo ancora più sicuro. Ringrazio tutto lo Sport Club per il grandissimo sforzo organizzativo. Avremmo sperato in nuovi sponsor per rendere ancora più grande il nostro evento, la collocazione domenicale lo avrebbe meritato. La Coppa Agostoni chiuderà la lunga serie di eventi che hanno caratterizzato il nostro 2024: Agostoni Gravel Bicimania, il secondo memorial Romano Erba, la collaborazione con la GAL per l’organizzazione della Color Run, il Trofeo FIRE Minisprint».

Lissone Coppa Agostoni 2024 Planimetria Generale

Ciclismo: Lissone aspetta la Coppa Agostoni, le novità della gara “più corta e più sicura”

La gara, con partenza e arrivo a Lissone, avrà una lunghezza di 166,7 chilometri, più corta ma con un dislivello complessivo di 2.600 metri. Il percorso è ancora più sicuro: sono stati eliminati i punti in cui erano presenti i dossi rallentatori di velocità per gli autoveicoli.

«La Coppa Agostoni è da sempre una competizione molto apprezzata – continua Laura Borella, il sindaco di Lissone – Una manifestazione che è anche un’opportunità per valorizzare le eccellenze artigianali del nostro territorio con i tre premi d’autore creati da realtà locali. È fondamentale continuare a promuovere e sostenere queste iniziative, che non solo celebrano il talento, ma rafforzano anche il legame tra i cittadini e le tradizioni locali, valorizzando il lavoro dei nostri artigiani».

Lissone Coppa Agostoni 2024 Altimetria Generale

Ciclismo: Lissone aspetta la Coppa Agostoni, partenza e arrivo in città; quattro volte il Lissolo

La gara interesserà il centro di Lissone solo alla partenza e all’arrivo, svolgendosi per il resto in Brianza e trovando il suo cuore, come da tradizione, nel Circuito del Lissolo, che si percorrerà quattro volte. «Siamo orgogliosi di essere a fianco della coppa Agostoni da oltre un decennio – conclude Marco Aldeghi, responsabile direzione territoriale Milano e Lombardia Nord di Banco BPM – Il nostro è un impegno che si è sviluppato negli anni e che testimonia l’attenzione verso una competizione sportiva prestigiosa».